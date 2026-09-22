El presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Edgar Orozco, dejó una definición concreta sobre el escenario del peronismo sanjuanino hacia 2027: mencionó a distintos dirigentes con posibilidades de ocupar un lugar en la próxima disputa electoral y reconoció una preferencia personal por Cristian Andino. Además, respaldó la realización de internas abiertas para definir las candidaturas y sostuvo que, más allá de las diferencias, el objetivo del Partido Justicialista debe ser alcanzar la unidad.

Cuando le consultaron por una eventual candidatura provincial de Cristian Andino, Orozco dejó expuesta su posición personal. “Si usted me lo pregunta como militante, usted sabe muy bien que yo tengo una amistad con Andino y que a mí me encantaría que él, todo lo que hizo en San Martín, en algún momento lo pudiera hacer en la provincia de San Juan”, afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Sin embargo, evitó plantearlo como el único nombre con posibilidades. “Andino representa al Partido Justicialista de San Juan, como muchos otros dirigentes también”, señaló. En ese listado mencionó a Fabián Aballay y Romina Rosas, además de reconocer que existen otras figuras que podrían tener protagonismo en el armado electoral de 2027.

Incluso, cuando le preguntaron si Andino era hoy la figura más preponderante del justicialismo provincial, Orozco marcó una diferencia entre su mirada personal y una definición partidaria. “Desde un punto de vista subjetivo, yo le podría decir que sí”, respondió, aunque luego aclaró que hay otros dirigentes “muy potables” que también podrían ser candidatos.

Para Orozco, la definición de las candidaturas tendrá que surgir del diálogo interno. En ese sentido, consideró positivo que dirigentes como Andino, Perrone, Gramajo y otros referentes recorran la provincia y construyan sus propios espacios. “Cada uno, por supuesto, a su estilo está haciendo política y eso es bueno”, sostuvo.

Internas abiertas y búsqueda de unidad

En medio de la discusión por el sistema electoral que tendrá San Juan en 2027, Orozco se pronunció a favor de las internas abiertas. Su argumento estuvo relacionado con la representatividad de quien resulte elegido.

“Yo creo que debería contener internas abiertas, yo creo que así de esa manera se le da mayor representatividad al candidato que se elija”, afirmó. Luego insistió: “Para mí deberían ser internas abiertas”.

La postura convive con otra definición que Orozco repitió durante la entrevista: el PJ debe seguir buscando la unidad. El presidente del Deliberante recordó que en 2025 las distintas líneas terminaron alcanzando un acuerdo electoral y consideró que un proceso similar podría darse de cara a 2027.

“Una vez que se defina a nivel nacional cuál va a ser el candidato, creo que después acá en la provincia se irán alineando en función de eso”, explicó.

Reuniones de concejales y un canal para la unidad

El otro espacio político que destacó Orozco fue el de las reuniones de concejales peronistas de distintos departamentos. Según explicó, comenzaron a gestarse entre San Martín y 9 de Julio y luego incorporaron a representantes de distintos municipios.

Los encuentros se realizan aproximadamente cada un mes o mes y medio y reúnen habitualmente entre 30 y 40 concejales. Al principio funcionaban como reuniones entre pares para compartir experiencias legislativas, pero con el tiempo sumaron una agenda de temas de actualidad y proyectos que pueden ser replicados en otros departamentos.

La próxima reunión será en 9 de Julio, luego de que los propios concejales definieran ese destino. La dinámica apunta a mantener abierto un canal entre dirigentes de distintos departamentos mientras el peronismo comienza a delinear su escenario de cara a 2027.

Textuales

Edgardo Orozco / Presidente del Deliberante de San Martín