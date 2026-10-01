Orrego acompañó a Milei en París, donde San Juan fue presentada como ejemplo

El presidente Javier Milei destacó a San Juan ante empresarios e inversores internacionales durante la jornada central de la Argentina Week, que se desarrolla en París. En su discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el mandatario nacional utilizó como referencias la actividad minera de la provincia y la reciente colocación internacional de un bono por US$600.000.000.

Marcelo Orrego participó de la jornada junto a otros gobernadores, ministros nacionales y representantes de empresas argentinas y extranjeras. El encuentro reunió a referentes de distintos sectores económicos con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

Durante su exposición, Milei agradeció el acompañamiento legislativo a las reformas impulsadas por su administración y destacó la presencia de 13 gobernadores en la Argentina Week. En ese marco, remarcó la participación de mandatarios de distintos espacios políticos como una señal de acuerdos para aprovechar oportunidades de inversión y otorgar un papel central a las provincias.

Minería y financiamiento

Uno de los puntos centrales del discurso presidencial fue la minería. Milei hizo referencia en dos oportunidades a la adecuación de la legislación vinculada a glaciares y sostuvo que los cambios permitieron avanzar en definiciones relacionadas con nuevas inversiones mineras.

San Juan quedó vinculada a ese planteo por el desarrollo de sus proyectos mineros y por la reciente operación financiera concretada por la provincia. El 24 de septiembre, el Gobierno de San Juan colocó un bono internacional por US$600 millones, con órdenes de compra por US$1.037 millones provenientes de 67 fondos e inversores. La operación tuvo una tasa de cupón del 9,55% y vencimiento en 2035.

En París, esa colocación fue presentada como una referencia de la capacidad de la provincia para acceder a los mercados internacionales y como parte de la estrategia para financiar infraestructura vinculada al desarrollo productivo.

La agenda sanjuanina también está atravesada por los proyectos mineros que buscan avanzar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según información difundida por la Provincia, seis proyectos mineros concentran solicitudes por más de US$33.000 millones.

Reuniones con empresarios

La jornada en la OCDE incluyó exposiciones de funcionarios y empresarios de compañías internacionales. Entre los ejecutivos presentes estuvieron Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía; Sultan Ahmed Al Jaber, CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos; Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies; y Gary Nagle, CEO global de Glencore.

Tras el discurso presidencial se realizó una reunión entre Milei, los gobernadores participantes, autoridades de la OCDE y ministros nacionales. Orrego formó parte de ese encuentro.

El gobernador sanjuanino, además, desarrolló una agenda propia de reuniones bilaterales con funcionarios y empresarios. Entre ellas se encuentra un encuentro con Nagle, cuya compañía Glencore participa en el proyecto cuprífero Pachón, en San Juan.

Orrego expondrá sobre minería y energía

La Argentina Week continuará este viernes 2 de octubre con mesas sectoriales dedicadas a áreas como Economía del Conocimiento, Agroindustria, Energía y Minería.

En ese marco, Orrego fue invitado a participar como expositor en la mesa dedicada a Energía y Minería. También está previsto que participe de otros espacios para presentar la estructura productiva y las oportunidades de inversión de San Juan.

El encuentro finalizará durante la tarde del viernes con una actividad cultural en París.