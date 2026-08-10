El gobernador Marcelo Orrego firmó este lunes un convenio con el Gobierno nacional que permitirá a San Juan asumir la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales consideradas estratégicas para la provincia.

El acuerdo fue rubricado en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. A partir de esta delegación, la provincia tendrá a su cargo el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre cinco rutas nacionales.

Las rutas incluidas

El convenio contempla las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149. También incluye intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014, un punto considerado clave para la circulación y la conexión vial de San Juan.

De esta manera, la administración de Orrego tendrá un rol central en la planificación y ejecución de obras sobre corredores que atraviesan distintos sectores de la provincia y que resultan fundamentales para el transporte, la producción y la conectividad.

Un acuerdo por 20 años

El convenio firmado entre Nación y San Juan tendrá una vigencia de 20 años. Durante ese período, la provincia será responsable de llevar adelante las acciones necesarias para conservar y mejorar los corredores incluidos en el acuerdo.

A pesar de la delegación, las rutas continuarán formando parte de la Red Vial Nacional. Además, una vez terminadas, las obras ejecutadas por San Juan pasarán a formar parte del patrimonio de Vialidad Nacional.

Del encuentro también participaron el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy; y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan, Fernando Perea.

El convenio representa un nuevo esquema de trabajo entre la Provincia y Nación y le otorga a la gestión de Orrego mayores responsabilidades sobre corredores viales estratégicos para el desarrollo de San Juan.