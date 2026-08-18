Orrego, antes del debate por Vicuña: “Nosotros cambiamos la historia de San Juan”

A un día de que la Cámara de Diputados trate el acuerdo entre San Juan y Vicuña, el gobernador Marcelo Orrego defendió el entendimiento y convocó a los sanjuaninos a mirar hacia adelante ante la falta de financiamiento nacional. En ese contexto, puso a la Ruta 40 entre las obras prioritarias y dejó una fuerte definición: “Yo no espero que la historia nos cambie a nosotros, nosotros cambiamos la historia de San Juan”.

La frase estuvo dirigida a los sanjuaninos en su conjunto. Antes de pronunciarla, Orrego había planteado que la provincia no puede quedar condicionada por la desaparición de distintas fuentes de recursos provenientes de Nación.

“No podemos los sanjuaninos quedarnos en la situación que estábamos, donde no hay financiamiento nacional, las obras, los programas nacionales ya no están más”, expresó. Luego agregó: “Lejos de quejarme o quedarme con los brazos cruzados, yo no espero que la historia nos cambie a nosotros, nosotros cambiamos la historia de San Juan”.

Las declaraciones se producen en la previa de la sesión especial convocada para este miércoles 19 de agosto. Diputados tendrá un temario concentrado en dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo: la ratificación del acuerdo con Vicuña y el convenio con Vialidad Nacional que habilita a San Juan a financiar y ejecutar intervenciones sobre rutas que continuarán bajo jurisdicción nacional.

La defensa del acuerdo con Vicuña

Sobre el convenio minero, Orrego volvió a remarcar las características del aporte anticipado de hasta US$250 millones que contempla el entendimiento.

“Es un acuerdo por única vez, que no es reembolsable, que no es compensable, que tiene que ver con la confianza que ha depositado una empresa en la Provincia de San Juan”, afirmó.

El acuerdo establece que esos recursos serán destinados a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. Los desembolsos se realizarán contra certificados de obras aprobados y los fondos serán administrados mediante un fideicomiso bajo control provincial.

Orrego volvió a colocar la confianza como uno de los principales argumentos para explicar el entendimiento alcanzado con la compañía.

“Todos sabemos que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. La Provincia de San Juan ha generado en este tiempo, desde que comenzó nuestra gestión, confianza”, sostuvo.

Más adelante insistió: “Esto de Vicuña ha sido, de una u otra manera, claramente una cuestión de confianza, donde la empresa confía en una provincia que va a dar estabilidad fiscal y va a generar reglas de juego claras”.

La Ruta 40, una de las prioridades

En ese escenario, el gobernador volvió a mencionar la Ruta 40 Norte como una de las obras estratégicas para la provincia. El proyecto prevé intervenir el corredor entre Albardón y San Roque, en Jáchal, sobre unos 143 kilómetros, con una combinación de doble calzada, terceras trochas y mejoras sobre el trazado existente.

“Yo estoy convencido que la Ruta 40 debería ser algo donde todos los sanjuaninos tenemos que mirar hacia el futuro”, expresó Orrego.

El mandatario ya había confirmado que parte de los recursos provenientes de Vicuña será destinada a esa intervención, aunque todavía no se definió qué monto específico absorberá la obra.

La votación de este miércoles será el próximo paso para ambos convenios. Para su aprobación se requiere mayoría simple, es decir, al menos 19 votos entre los 36 integrantes de la Cámara. En los días previos, ministros y funcionarios del Ejecutivo expusieron ante los legisladores los aspectos económicos, mineros, jurídicos y de infraestructura de los acuerdos.

Así, en las horas previas al debate legislativo, Orrego buscó encuadrar la discusión más allá del acuerdo minero y plantearla como parte de la búsqueda de herramientas para ejecutar obras en un escenario con menos financiamiento nacional. “No podemos los sanjuaninos quedarnos en la situación que estábamos”, sintetizó.