El gobernador Marcelo Orrego celebró este miércoles la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo entre San Juan y Vicuña, que contempla un aporte de US$250 millones para financiar obras de infraestructura en la provincia. La iniciativa fue ratificada por 27 votos afirmativos contra nueve negativos y no registró abstenciones.

Tras conocerse el resultado, Orrego destacó que los recursos podrán utilizarse antes de que el proyecto minero entre en producción y lanzó una crítica hacia los sectores que se opusieron al convenio.

“Celebro que la Cámara de Diputados de la Provincia haya aprobado el acuerdo con Vicuña que envié para su ratificación. Esto se traducirá en recursos para las obras que San Juan necesita, antes de que el proyecto comience a producir”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales.

Luego, el gobernador endureció su mensaje y vinculó el resultado de la votación con el futuro de la provincia.

“Aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico. ¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!”, afirmó Orrego.

El acuerdo fue aprobado por 27 votos contra 9

La ratificación del convenio se produjo este miércoles 19 de agosto durante una sesión especial de la Cámara de Diputados de San Juan. Los 36 legisladores participaron de la votación: 27 acompañaron el proyecto y nueve se pronunciaron en contra, sin abstenciones.

Los votos negativos correspondieron a Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Seva, Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparrós y Gramajo.

El resultado convirtió en ley la ratificación legislativa del entendimiento alcanzado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña, luego de que el proyecto atravesara el tratamiento previo en las comisiones de la Cámara.

US$250 millones para obras en San Juan

El acuerdo establece un aporte de US$250 millones de Vicuña destinado a financiar obras de infraestructura antes de que el proyecto minero comience a producir. Según lo establecido en el convenio, el aporte es no reembolsable y no compensable.

Los recursos estarán destinados principalmente a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. Entre las obras que el Gobierno provincial ubicó como prioritarias aparece la Ruta Nacional 40 Norte.

Durante los días previos al tratamiento, distintos sectores de la oposición plantearon cuestionamientos sobre el alcance del convenio. El Partido Justicialista había anticipado reparos y dejó libertad de acción a sus diputados, mientras que el presidente del bloque, Juan Carlos Quiroga Moyano, adelantó públicamente que votaría en contra.

Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial podrá avanzar con el mecanismo previsto en el acuerdo para el desembolso de los fondos y la ejecución de las obras.