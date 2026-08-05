El anuncio del aporte de US$250 millones que realizará Vicuña Argentina a San Juan antes de iniciar la producción minera no fue el resultado de una negociación de último momento. Detrás del acuerdo que presentó este miércoles el gobernador Marcelo Orrego por Cadena Provincial, hubo más de un año y medio de gestiones, reuniones en cinco ciudades de tres países y una estrategia política que comenzó a delinearse a principios de 2025, cuando el mandatario viajó a Canadá para captar inversiones y buscar financiamiento para obras de infraestructura.

Durante su mensaje, Orrego reveló por primera vez cómo se construyó el entendimiento con la compañía minera. Explicó que las conversaciones comenzaron en la feria minera PDAC, realizada a principios de 2025 en Toronto, y continuaron con numerosas reuniones en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York. En esos encuentros participaron funcionarios provinciales, directivos de Vicuña y representantes de sus accionistas, Lundin Mining y BHP.

"Durante más de un año y medio hemos desarrollado negociaciones intensas", afirmó el gobernador, quien atribuyó el resultado a la seguridad jurídica, las reglas claras y la promoción internacional que realizó la provincia para atraer inversiones.

Sin embargo, parte de esa estrategia ya había sido anticipada meses atrás. Mientras Orrego se encontraba en Vancouver participando de una nueva gira minera, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, adelantó en declaraciones a Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, que el Ejecutivo buscaba avanzar con Vicuña en un esquema que permitiera financiar infraestructura clave para la provincia mediante el fideicomiso minero.

En ese momento, Achem reveló que una de las prioridades era conseguir alrededor de US$80 millones para reconstruir integralmente la Ruta Nacional 40 Norte, entre Albardón y San Roque, en Jáchal. Según explicó, la intención era que la empresa adelantara recursos del fideicomiso previsto para infraestructura, aprovechando que esa obra también resulta estratégica para el desarrollo de los proyectos mineros.

El funcionario sostuvo entonces que existía una norma vigente desde 2022 que habilitaba este tipo de mecanismos entre el Estado y empresas privadas para financiar infraestructura mediante fideicomisos específicos, y que solo restaba adecuar los instrumentos legales para compatibilizar las necesidades de la provincia con las inversiones de la compañía.

El acuerdo anunciado por Orrego terminó plasmando ese esquema. Además de establecer un aporte extraordinario y fijo de US$250 millones, crea un fideicomiso destinado exclusivamente a financiar infraestructura pública y fija un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto, adicional al régimen de regalías.

Aunque el gobernador no confirmó cuáles serán las primeras obras que se ejecutarán con esos recursos, la reconstrucción de la Ruta 40 Norte aparece como uno de los principales proyectos en carpeta y una de las razones que impulsaron las negociaciones desde sus primeras reuniones en Canadá. De concretarse, la provincia avanzaría en una obra estratégica sin depender exclusivamente de financiamiento nacional, en un contexto de fuerte retracción de la inversión pública.