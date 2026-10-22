El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el acompañamiento del Partido Justicialista (PJ) a la autorización del crédito internacional destinado a financiar obras en la Ruta Nacional 40 Sur y aseguró que el respaldo no debe interpretarse desde una disputa partidaria. “Me parece muy bien, no es una cuestión de ideología política”, expresó al referirse al apoyo de la oposición al proyecto.

Orrego valoró el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados y sostuvo que las diferencias políticas no deben impedir los acuerdos vinculados con el desarrollo provincial. En ese sentido, remarcó: “Lo que no podemos dejar nunca de lado es que San Juan es uno y el amor por nuestra gente es para siempre”.

El respaldo del PJ al financiamiento

La autorización legislativa para avanzar con el crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 160 millones de dólares, recibió el respaldo de los diputados presentes. El PJ acompañó la iniciativa y solicitó que el convenio definitivo con el organismo internacional vuelva a la Legislatura para su análisis y aprobación.

El mandatario destacó la importancia de construir acuerdos más allá de las diferencias electorales y de los distintos programas de gobierno. Sus declaraciones se centraron en la necesidad de priorizar los intereses de San Juan frente a las discusiones partidarias.

Qué obras contempla el crédito

El financiamiento está destinado a la transformación en autopista de dos tramos de la Ruta Nacional 40 Sur, correspondientes a las secciones I y III. Los sectores comprenden el recorrido entre el límite con Mendoza y Tres Esquinas, y el tramo que se extiende desde Cochagual hasta calle 8, en Pocito.

El préstamo aprobado contempla un monto de 160 millones de dólares para financiar las obras viales previstas. La iniciativa representa un paso administrativo para avanzar con el proyecto, aunque la autorización del crédito no significa que los trabajos estén terminados.

El consenso como mensaje político

El apoyo opositor también fue destacado por las autoridades provinciales como una señal de entendimiento institucional en torno a una obra de infraestructura. Orrego insistió en que el objetivo debe ser trabajar por la provincia, independientemente de las diferencias entre los espacios políticos.

De esta manera, el gobernador puso el foco en el valor del acompañamiento legislativo para avanzar con el financiamiento de la Ruta 40 Sur. “San Juan es uno”, reiteró al defender la construcción de acuerdos en temas que considera importantes para el futuro provincial.