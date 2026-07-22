El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró el anuncio de que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) incorporará la carrera de Medicina a partir de 2027 y aseguró que el Gobierno provincial acompañará el desarrollo de la nueva oferta académica poniendo a disposición la red sanitaria para las prácticas de los futuros profesionales.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario calificó la incorporación de Medicina como "una muy buena noticia para la provincia" y remarcó que permitirá que más jóvenes puedan acceder a una formación universitaria de alta demanda sin necesidad de emigrar para estudiar.

"Significa ampliar las posibilidades para que más jóvenes puedan elegir formarse en San Juan y hacerlo también dentro de nuestra universidad pública", expresó Orrego.

El gobernador también confirmó que la Provincia colaborará con la implementación de la carrera a través del sistema público de salud. De esa manera, los hospitales y centros de salud sanjuaninos funcionarán como espacios de formación para que los estudiantes desarrollen sus prácticas profesionales durante la carrera.

Además, reafirmó el compromiso de la gestión con el fortalecimiento de la educación superior y la formación de recursos humanos para el sistema sanitario provincial.

"Vamos a seguir apoyando en todo lo que esté a nuestro alcance para que haya más oportunidades para nuestros jóvenes y más herramientas para seguir fortaleciendo el futuro de San Juan", sostuvo.

En octubre comenzará el cursillo de ingreso

La confirmación del respaldo provincial llegó luego de que la Universidad Nacional de San Juan anunciara oficialmente el inicio del trayecto de ingreso para la primera cohorte de Medicina.

La apertura de la carrera fue posible tras la firma del contrato programa con la Secretaría de Educación de la Nación, que garantiza el financiamiento necesario para poner en marcha el proyecto y sostenerlo durante los próximos años.

El cronograma previsto establece que las inscripciones comenzarán en septiembre, mientras que el cursillo de ingreso iniciará en octubre. La modalidad combinará ocho semanas de clases virtuales con cuatro semanas presenciales y concluirá con una entrevista personal para los aspirantes que participen del proceso de selección.

Con este paso, la Unsj sumará una de las carreras más demandadas del país, una incorporación que era reclamada desde hace años por distintos sectores académicos, políticos y sociales de la provincia. Además de ampliar la oferta educativa local, la creación de Medicina apunta a fortalecer la formación de profesionales que puedan responder a las necesidades del sistema de salud sanjuanino.