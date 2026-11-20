El gobernador Marcelo Orrego afirmó que San Juan dejó de esperar oportunidades y salió a buscar inversiones en el mundo, durante una entrevista con DIARIO HUARPE en el cierre del Fórum de Ideas. En el SUMMIT realizado en el salón Tehual A del Hotel Del Bono Park, el mandatario destacó las condiciones que, según sostuvo, permitieron posicionar a la provincia ante los inversores internacionales.

"En este nuevo federalismo no nos podemos quedar atrás del mostrador esperando que nos llegue una oportunidad. Nosotros tenemos que salir a buscar y San Juan la salió a buscar en el mundo", expresó Orrego al explicar la estrategia de su gestión para atraer capitales.

Las condiciones que destacó Orrego para atraer inversiones

El Gobernador sostuvo que la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica a nivel nacional fueron factores importantes para generar un escenario favorable para las inversiones. También mencionó la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las modificaciones en la legislación minera y la eliminación del cepo cambiario como medidas que contribuyeron a ese contexto.

Sin embargo, remarcó que San Juan también trabajó para construir una jurisdicción que genere confianza y facilite el desarrollo de proyectos. En ese sentido, destacó la digitalización del padrón minero y del catastro provincial como parte de una transformación administrativa.

"Dejamos de ser un Estado pesado para ser un Estado ágil, sin perder, por supuesto, los controles rigurosos que tienen que haber", señaló. Además, planteó que la administración pública debe responder rápidamente a las necesidades que presenta el mundo para concretar oportunidades de desarrollo.

Los bonos internacionales y la confianza del mercado

Durante la entrevista, Orrego también se refirió a la colocación de bonos internacionales por 600 millones de dólares, operación sobre la que destacó la demanda registrada. Según explicó, el interés de los inversores superó el 72% del monto que la provincia estaba autorizada a colocar.

Para el mandatario, ese resultado constituye una señal de confianza hacia San Juan como destino de inversiones. "Eso significa que el mundo confía en nosotros, significa que la Argentina confía en esta jurisdicción como San Juan", afirmó.

En esa línea, consideró que la llegada de capitales y el interés internacional permiten abrir nuevas oportunidades para la provincia. También sostuvo que esos vínculos pueden generar otras puertas para ampliar la capacidad de San Juan de ofrecer sus recursos y producción al país y al mundo.

La búsqueda de oportunidades como estrategia de gestión

Orrego reconoció que la provincia comenzó este proceso en un contexto económico nacional complejo, durante 2023, cuando la inflación se encontraba en niveles elevados. No obstante, consideró que la posterior modificación de las condiciones macroeconómicas permitió avanzar en una estrategia de posicionamiento internacional.

El Gobernador sostuvo que la intención es continuar generando espacios de vinculación con empresarios, inversores y representantes comerciales de otros países. En ese marco, destacó el Fórum de Ideas como una herramienta para mostrar el potencial productivo de San Juan y fortalecer los vínculos que puedan traducirse en nuevas oportunidades económicas.