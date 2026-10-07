El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 69 viviendas del barrio Panaderos y Pasteleros, en Chimbas, y anticipó que el próximo complejo habitacional que prevé entregar el Gobierno será la segunda etapa de Malvinas Nos Une, en Angaco, con alrededor de 70 casas.

El barrio de Chimbas contempla un total de 101 viviendas, aunque en esta primera entrega fueron adjudicadas 69. Según explicó Orrego, las unidades restantes requieren completar distintos trámites administrativos antes de poder ser entregadas a sus beneficiarios.

“En realidad van a ser 101 viviendas. Hay que regularizar algunos trámites que tienen que ver con papeles”, explicó el mandatario durante la rueda de prensa posterior al acto.

Las casas están destinadas principalmente a familias vinculadas a los sectores de la panadería y la pastelería. Cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, lavadero y servicios básicos.

Orrego destacó además que para algunas de las familias adjudicatarias la espera por una vivienda se extendió durante décadas. “Se concluye una etapa de muchas personas que han esperado 20, 30 años para que esto sea una realidad”, sostuvo.

La próxima entrega será en Angaco

Durante el contacto con la prensa, el gobernador también adelantó cuál será el próximo barrio que prevé entregar la Provincia.

“El próximo barrio va a ser Malvinas Nos Une, que se va a hacer en el departamento de Angaco”, afirmó. Según estimó, se tratará de alrededor de 70 viviendas correspondientes a una segunda etapa.

El primer sector de Malvinas Nos Une fue entregado en septiembre, cuando 118 familias de Angaco recibieron sus casas. Ahora, la Provincia avanza con una nueva tanda de viviendas para completar otra etapa del complejo.

Orrego sostuvo que el cronograma habitacional previsto para el segundo semestre continúa avanzando y aseguró que el objetivo es finalizar el año con las entregas comprometidas.

En ese marco, recordó que la Provincia asumió la continuidad de programas habitacionales que anteriormente contaban con financiamiento nacional. “Los tomó la Provincia, los desarrolló la Provincia y los termina construyendo la Provincia”, señaló.

El mandatario también afirmó que el Gobierno continúa evaluando nuevas soluciones habitacionales y confirmó que trabajan en la posibilidad de realizar un sorteo especial de viviendas, aunque no dio precisiones sobre cantidad de casas ni fechas.