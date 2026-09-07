Orrego entregó viviendas, computadoras y anunció nuevas obras en Jáchal

El gobernador Marcelo Orrego llegó este lunes a Jáchal, donde entregó las llaves de 53 viviendas del barrio Aires del Oeste, otorgó 835 computadoras a estudiantes y anunció la construcción de un nuevo playón deportivo para la escuela Antonio Quaranta.

Durante la jornada, el mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, el intendente de Jáchal Matías Espejo y funcionarios provinciales y departamentales.

En primer lugar, Orrego encabezó la entrega de las viviendas ubicadas sobre calle Florida. El nuevo barrio cuenta con casas de dos dormitorios, baño, cocina y comedor integrados, pérgolas metálicas y la posibilidad de realizar futuras ampliaciones para incorporar un tercer dormitorio.

“Quiero que ustedes ingresen a su casa, que abran esas puertas y que ya sepan que esa casa va a ser para siempre”, expresó Orrego durante el acto.

Un barrio con servicios

El complejo habitacional también cuenta con infraestructura y servicios esenciales para las familias. El proyecto contempla redes de agua potable, cloacas y electricidad, alumbrado público, calles enripiadas, cordón cuneta y veredas.

Además, se incorporó arbolado con sistema de riego y un espacio verde equipado, con el objetivo de conformar un entorno urbanizado para las 53 familias jachalleras que recibieron su vivienda.

835 computadoras para estudiantes

Luego, el gobernador encabezó la entrega de 835 netbooks destinadas a alumnos de 5° grado del nivel primario y 2° año del nivel secundario, en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”.

La distribución alcanzó a 34 escuelas primarias y 20 escuelas secundarias técnicas y orientadas de todo Jáchal. También se entregaron notebooks a tres docentes que no habían podido asistir al acto realizado anteriormente en el Estadio Aldo Cantoni.

Los equipos fueron adquiridos junto a UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y forman parte de una política que contempla tanto el equipamiento como la formación digital de docentes y estudiantes. “Una computadora hoy es una puerta al conocimiento, a la tecnología y a un mundo lleno de posibilidades”, sostuvo Orrego.

Anuncio para la escuela Antonio Quaranta

Durante su visita al departamento, Orrego también anunció la construcción de un nuevo playón polideportivo para la escuela Antonio Quaranta.

Según explicó el gobernador, se trata de una obra que tendrá más de 1.000 metros cuadrados de construcción cerrada y que responde a un pedido realizado desde hace décadas por la comunidad educativa.

“En la escuela Antonio Quaranta vamos a llevar adelante algo que tiene un pedido de hace décadas: el playón polideportivo, con más de 1.000 metros cuadrados de construcción cerrada”, anunció.

El mandatario indicó además que los sobres de licitación serán abiertos a fines de septiembre, para luego avanzar con el inicio de los trabajos.

Más infraestructura educativa

La entrega de computadoras se suma a otras obras realizadas en establecimientos educativos de Jáchal. En la escuela donde se desarrolló la actividad, el Ministerio de Educación habilitó al comienzo del actual ciclo lectivo una nueva aula taller, construida desde cero y equipada con sanitarios e instalaciones necesarias para su funcionamiento.

Desde este año, los estudiantes utilizan ese espacio, que permitió ampliar la capacidad de la institución y mejorar las condiciones destinadas a la formación técnica.

De esta manera, la jornada del gobernador en Jáchal combinó la entrega de soluciones habitacionales, herramientas tecnológicas para estudiantes y un nuevo anuncio de infraestructura educativa para el departamento.