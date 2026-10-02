El gobernador Marcelo Orrego expuso este viernes ante empresarios e inversores europeos en París y presentó a la minería como uno de los principales motores de crecimiento de San Juan. Durante su participación en la Argentina Week, destacó el potencial de los proyectos en marcha, el lugar estratégico del cobre y la necesidad de seguir sumando inversiones para acompañar el desarrollo provincial.

La presentación se realizó en la mesa dedicada a Energía y Minería, uno de los espacios centrales del encuentro. Allí, Orrego sostuvo que en San Juan hay inversiones comprometidas por más de US$35.000 millones y aseguró que varios proyectos ya se encuentran en etapas avanzadas o en construcción.

“Estamos convencidos de que en los próximos tiempos vamos a tener problemas de crecimiento. Digo problemas buenos que pueda tener San Juan, pero son problemas de crecimiento que tenemos que resolver”, afirmó.

La definición estuvo vinculada a las oportunidades que genera el avance de la actividad minera. Según explicó el gobernador, el crecimiento esperado demandará nuevas rutas, energía, conectividad y servicios, además de financiamiento para ampliar la infraestructura provincial.

“Para eso necesitamos mejorar la infraestructura, y mejorar la infraestructura significa también apelar al financiamiento. Tenemos que estar preparados para los tiempos que vienen, porque el mundo avanza rápidamente”, expresó.

El cobre como oportunidad

Durante su exposición, Orrego también destacó el papel del cobre en la transición energética mundial y el lugar que puede ocupar San Juan por los proyectos que se desarrollan en la provincia.

“El litio cumple un papel sumamente importante, pero el cobre es estratégico porque no puede ser reemplazado por otro material. Y la aceleración de la demanda vinculada a la electrificación y a la electromovilidad es sumamente rápida”, señaló.

San Juan concentra proyectos cupríferos de escala internacional como Vicuña, Los Azules y El Pachón, que forman parte de la estrategia provincial para atraer inversiones y ampliar la matriz productiva.

Reunión con Glencore

La agenda de Orrego en París incluyó además un encuentro con representantes de Glencore, compañía propietaria de El Pachón. Participaron Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, y Gary Nagle, CEO global de la multinacional.

La reunión formó parte de las actividades desarrolladas durante Argentina Week para mostrar ante empresas e inversores internacionales las oportunidades que ofrece San Juan, con la minería y la energía como sectores centrales para impulsar nuevos proyectos y generar mayor actividad económica.