En una jornada fundamental para la infraestructura productiva de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego viajará este miércoles 10 de junio al departamento Calingasta para inaugurar oficialmente dos puentes estratégicos. Las obras, ejecutadas con fondos del fideicomiso minero a través de la empresa Glencore Pachón, se ubican sobre los ríos Los Patos y Colorado y han sido diseñadas para proporcionar un paso vehicular seguro y definitivo en la alta cordillera. Esta nueva infraestructura es clave para facilitar el desarrollo de actividades económicas, mineras y recreativas en la región, eliminando las restricciones de tránsito que afectaban históricamente a la zona.

La construcción de estos puentes comenzó a mediados de 2024 y según el presuuesto inicial habría demandado una inversión de 8.000.000 de dólares. Su habilitación este miércoles representa un hito en la continuidad de los avances del proyecto El Pachón, consolidando la incidencia de la minería en la comunidad de Calingasta.

Las estructuras fueron edificadas en hormigón armado, fundadas sobre pilotes y poseen un ancho de 8 metros, lo que permite por primera vez la doble circulación vehicular simultánea.

El puente sobre el río Los Patos cuenta con una extensión de 50 metros, mientras que el del río Colorado alcanza los 25 metros; ambos están preparados para soportar una carga de paso total de hasta 75 toneladas.

Transformación de la conectividad cordillerana

Antes de esta obra, la circulación en la alta montaña presentaba serios desafíos de seguridad y previsibilidad. El cruce sobre el río Los Patos dependía de un puente Bailey unidireccional, lo que generaba demoras y riesgos, mientras que en el río Colorado solo se disponía de un paso temporal mediante alcantarillas. Con esta obra ahora se garantiza ahora un acceso permanente, sin cortes ni interrupciones, beneficiando directamente a los habitantes locales, a la industria minera y al sector ganadero.

Además del impacto industrial, los puentes habilitarán de manera segura el acceso de turistas a sitios emblemáticos de la alta montaña sanjuanina. Entre los destinos favorecidos se encuentran Laguna Blanca, la Estancia Las Amarillas y el refugio de la laguna, punto de partida esencial para quienes buscan acceder al cerro Mercedario. De esta manera, la obra civil se convierte en un motor para el turismo de aventura y el crecimiento económico diversificado del departamento.

Compromiso con el desarrollo y la mano de obra local

El proyecto no solo destaca por su envergadura técnica, sino también por su impacto en el empleo regional. Durante el año y medio que duraron los trabajos de movimiento de suelos y edificación, se priorizó la contratación de mano de obra de la zona y de proveedores locales para servicios de alojamiento, gastronomía y compra de insumos. La ejecución estuvo a cargo de la empresa sanjuanina Minera Zlato SRL, con la dirección de obra de la firma ING SRL, también de origen provincial.

La supervisión de las tareas fue realizada de manera conjunta por la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares internacionales y normativas locales.

"Con la habilitación de estos puentes, San Juan da un paso decisivo hacia una infraestructura de montaña moderna y eficiente", dijo el gobernador Orrego.