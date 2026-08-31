Orrego inauguró aulas, un playón y nuevas computadoras en una escuela en Vallecito

El gobernador Marcelo Orrego inauguró este lunes las obras de ampliación y refacción de la Escuela República del Paraguay, ubicada en el paraje Punta Correa, en el distrito Vallecito, departamento Caucete. Durante la actividad, destacó la importancia de mejorar la infraestructura educativa y de incorporar herramientas tecnológicas para los estudiantes.

Según explicó el mandatario, el establecimiento cuenta con más de 100 estudiantes y alrededor de 70 personas que desarrollan tareas allí. La intervención incluyó nuevas aulas, un sector administrativo y un playón polideportivo, entre otras mejoras destinadas a ampliar y mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución.

Durante la jornada también se realizó la entrega de computadoras para los alumnos, en el marco del programa de digitalización Domingo Faustino Sarmiento. Para Orrego, el acceso a la tecnología constituye una herramienta fundamental dentro de una política educativa orientada hacia el futuro.

"Si hay algo que me gustaría o que me gusta como sanjuanino, más que como gobernador, es que nos reconozcan por la educación. La educación lo es todo", afirmó.

En ese sentido, el gobernador sostuvo que las políticas públicas deben trascender las necesidades inmediatas y apuntar al desarrollo de la provincia a largo plazo. "Resolvemos lo urgente, trabajamos lo importante, pero todos los días diseñamos el futuro de nuestra provincia", señaló.

Obras de salud y seguridad rural

La agenda del gobernador en Vallecito también incluyó una recorrida por otras obras en ejecución. Orrego informó que supervisaría el avance de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, que ya presenta un grado de ejecución significativo.

Además, estaba previsto recorrer un espacio destinado a una Unidad Operativa Rural, infraestructura que formará parte de las nuevas instalaciones proyectadas para el paraje.

"Tenemos que trabajar de la misma manera, con la misma constancia y disciplina hacia el futuro. Es importante llegar a todos los puntos, a todos los distritos de San Juan", sostuvo Orrego.

El mandatario estuvo acompañado durante la actividad por funcionarios de las áreas de Educación e Infraestructura, con quienes recorrió las obras y destacó la continuidad de los trabajos en distintos puntos del departamento.

El desarrollo de Vallecito y el potencial de Caucete

Orrego también se refirió a las transformaciones que experimentó Vallecito en los últimos años y remarcó la necesidad de combinar la preservación de la historia del lugar con nuevas obras y propuestas vinculadas a la innovación.

"Amamos nuestra historia, pero también tenemos que darle la impronta de la innovación, de los nuevos tiempos", expresó.

En cuanto a Caucete, consideró que se trata de un departamento estratégico para la provincia por su perfil productivo y su ubicación. "Caucete es un departamento eminentemente agrícola, pero en definitiva también industrial, y estoy convencido de que va a ser central en los tiempos que vienen", afirmó.

El gobernador también anticipó que las obras y mejoras alcanzarán a otras zonas del departamento, entre ellas San Expedito, localidad que, según planteó, combina una fuerte impronta religiosa con un componente cultural y turístico.

"San Expedito es un lugar donde va a visitarlo mucha gente, no solo de San Juan, sino de distintos lugares de la Argentina", sostuvo.

Orrego viajará a Buenos Aires

Por último, el gobernador confirmó su participación en el lanzamiento de Argoliva, aunque aclaró que deberá trasladarse posteriormente a Buenos Aires para cumplir con una agenda de reuniones.

Según indicó, el evento se desarrollará del 1 al 3 de septiembre y su intención es participar especialmente durante el cierre. "Voy a estar presente poco tiempo porque tengo que viajar a Buenos Aires. Tengo dos o tres reuniones que son importantes, clave", explicó.