Orrego inauguró el renovado Centro de Salud San Patricio en Chimbas

El gobernador Marcelo Orrego lideró el acto de inauguración de las obras de ampliación y refacción del Centro de Atención Primaria de la Salud San Patricio en el departamento Chimbas.

Esta intervención forma parte del plan provincial de remodelación de más de 140 centros de salud, impulsado por el Gobierno de San Juan mediante el Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía para fortalecer el sistema público.

Estuvieron presentes la intendenta Daniela Rodríguez, el ministro Amilcar Dobladez y diversas autoridades sanitarias, quienes celebraron los avances concretos de esta estrategia integral que ya cuenta con 17 centros inaugurados y otros 12 en proceso de intervención. El objetivo de la iniciativa es mejorar la accesibilidad, ampliar las prestaciones y garantizar espacios adecuados para la comunidad y los equipos de salud.

Durante el encuentro, Marcelo Orrego destacó que este centro va a beneficiar a miles de personas, acercándoles la posibilidad de atenderse en distintas especialidades como obstetricia, pediatría, nutrición y farmacia.

El mandatario sostuvo que "es una forma de generar más oportunidades y descentralizar la salud en San Juan, remarcando que venimos ampliando la red de atención primaria con nuevos centros y obras en ejecución, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y brindar respuestas más rápidas".

Además, el jefe del ejecutivo provincial aseguró que "la mejora permite mejores condiciones de trabajo para el personal" y concluyó que "para nosotros, es una política de Estado que refleja el compromiso de estar cerca de la gente y cumplir con los objetivos que nos propusimos".

El proyecto, financiado con fondos provinciales, permite optimizar la atención diaria con instalaciones más amplias, seguras y modernas, mejorando la respuesta sanitaria en zonas alejadas de los hospitales de mayor complejidad.

La obra impacta directamente en la calidad de vida de unas 11.800 personas del barrio Los Tamarindos y zonas aledañas, facilitando el acceso a controles preventivos más frecuentes y oportunos.

Este plan, que busca consolidar una red equitativa y eficiente, ya ha alcanzado a departamentos como Chimbas, San Martín, Rivadavia, Pocito, Caucete, Albardón, 25 de Mayo y Rawson, fortaleciendo el primer nivel de atención en todo el territorio provincial.