El gobernador Marcelo Orrego inauguró la renovación de avenida Libertador General San Martín entre Santa María de Oro y Las Heras y confirmó que las obras continuarán hacia el este. Mientras quedó habilitado el tramo de 3,25 kilómetros intervenido hacia Rivadavia, los trabajos ya avanzan desde Las Heras sobre el sector céntrico de una de las arterias más transitadas de San Juan.

“Ahora tenemos la oportunidad de estar inaugurando esta avenida Libertador, en este caso, en el primer tramo que comenzamos, que fue en calle Santa María de Oro hasta calle Las Heras”, expresó Orrego durante la habilitación.

La continuidad hacia el este ya comenzó a tomar forma. A fines de agosto se inició una nueva etapa entre Las Heras y España, frente al Centro Cívico, con reparación de la calzada y repavimentación. El proyecto provincial contempla continuar recuperando el corredor céntrico de Libertador hacia avenida Rawson.

El gobernador junto a todo el equipo de Gobierno y de Capital en la inauguración. (Foto: HUARPE).

El propio gobernador ratificó que los trabajos no terminarán con el tramo inaugurado. “Estamos trabajando en toda la parte central de esta arteria, que es la más larga de todo San Juan”, sostuvo. Y remarcó: “La obra pública para nosotros es fundamental”.

Renovación de la Libertador

La obra inaugurada se extiende desde Las Heras hasta Santa María de Oro y alcanzó 3,25 kilómetros. Para recuperar el antiguo pavimento de hormigón se demolieron losas deterioradas, se reacondicionaron las bases y posteriormente se colocaron nuevas capas asfálticas.

Uno de los puntos destacados fue la incorporación de una geogrilla antirreflejo de fisuras antes de colocar el concreto asfáltico definitivo. El objetivo de este sistema es aumentar la resistencia y prolongar la vida útil de la nueva carpeta.

Orrego recordó el deterioro que presentaba anteriormente la avenida. “¿Cuántas veces pensamos, soñamos en volver a poner realmente en condición a la avenida Libertador?”, señaló.

El mandatario consideró que la arteria quedó “moderna, a la altura de una provincia como San Juan” y destacó su importancia para la conectividad del Gran San Juan.

Luces y mejoras en el boulevard

La intervención también alcanzó el boulevard central. Según precisó Orrego, fueron instalados 157 artefactos lumínicos y se incorporó un sistema de riego por goteo.

“Pusimos 157 artefactos [...] lumínicos, que además también incorpora un sistema de riego por goteo, así que ha quedado realmente muy bien”, afirmó.

Con la habilitación del tramo hacia el oeste y los trabajos que ya avanzan desde Las Heras hacia el centro, el Gobierno provincial busca darle continuidad a la renovación de avenida Libertador sobre uno de los principales corredores viales de San Juan.