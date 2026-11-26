El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este miércoles 25 la inauguración de dos importantes obras viales en el Gran San Juan. Se trata de la repavimentación y urbanización de calle Coll, en Rivadavia, y de la repavimentación de avenida Benavídez, entre calle Salta y callejón Ullum, en Chimbas. Durante ambos actos, el mandatario defendió la inversión en obra pública y ratificó la continuidad de los proyectos viales estratégicos para la provincia.

La primera inauguración se realizó en la intersección de calles Coll y Cabaña, donde Orrego estuvo acompañado por el intendente Sergio Miodowsky y el vicegobernador Fabián Martín. La intervención comprendió cuatro kilómetros de repavimentación, complementados con trabajos municipales de urbanización.

“Estamos todos reunidos disfrutando de una obra que es tangible, que es concreta y que esperaron muchos vecinos de esta parte tan populosa del departamento Rivadavia”, expresó Orrego.

El mandatario habló sobre la inauguración de las arterias clave en San Juan.

El gobernador recordó que la iniciativa surgió durante una conversación con Miodowsky, mientras inauguraban otra obra de pavimentación en las inmediaciones de La Bebida.

“Fue una obra bien pensada porque la comenzamos a soñar con Sergio en una conversación. Me decía que esta calle era muy transitada y que claramente necesitaba una repavimentación”, señaló.

El mandatario también destacó los resultados del programa de pavimentos urbanos que se ejecuta en los distintos departamentos de la provincia.

“Era definitivamente un capítulo que teníamos que abordar los sanjuaninos. Todas las obras que se desarrollaron en el plan de pavimentos urbanos han sido un éxito porque han mejorado la fisonomía, la conectividad y la seguridad de las personas que transitan de un lugar a otro”, sostuvo.

La repavimentación de avenida Benavídez

Posteriormente, Orrego se trasladó hasta Chimbas, donde junto a la intendenta Daniela Rodríguez inauguró las obras de repavimentación de avenida Benavídez, ejecutadas a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

La intervención abarcó el tramo comprendido entre calle Salta y callejón Ullum, sobre una de las principales vías de conexión entre distintos departamentos del Gran San Juan.

“Esta es una de las calles principales que tiene la provincia de San Juan”, destacó el mandatario, quien remarcó la importancia de garantizar mejores condiciones de circulación.

“Estoy convencido de que la obra pública es esencial para poder generar condiciones de vida para la gente. Por acá transita una ambulancia, transita una persona que desea llegar a su trabajo. En definitiva, la obra pública hace que mejoremos todos los días nuestra calidad de vida”, afirmó.

Las próximas obras viales

Durante la inauguración en Chimbas, Orrego también repasó los proyectos que impulsa su gestión sobre las rutas nacionales y destacó su importancia para el desarrollo productivo de San Juan.

“Los sanjuaninos no nos podemos quedar esperando con los brazos cruzados a que la historia nos cambie a nosotros. Nosotros vamos a cambiar nuestra historia y lo vamos a hacer pensando en las nuevas y futuras generaciones”, manifestó.

Entre las iniciativas, mencionó las obras sobre la Ruta 40 Norte, la Ruta 40 Sur y la futura autopista de la Ruta 20, entre Santa Lucía y Caucete.

“La Ruta 40 Norte va a potenciar la agroindustria, la actividad minera y también va a fortalecer el turismo. Son rutas centrales para el desarrollo de San Juan”, aseguró.

Asimismo, destacó la importancia de la conexión con Mendoza para la salida de la producción provincial hacia el Pacífico y el rol del corredor vial del este para el ingreso de insumos a San Juan.

“Resolvemos lo urgente, trabajamos en lo importante y todos los días diseñamos el futuro de los sanjuaninos”, concluyó.