La celebración por el 275° aniversario de la fundación de San José de Jáchal estuvo marcada por una intensa agenda de gestión encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien inauguró obras estratégicas vinculadas a la seguridad, la salud, el acceso al agua potable y la conectividad vial.

Hubo mejoras en el sistema de agua potable en Jáchal.

"Feliz de celebrar el 275° aniversario del departamento inaugurando obras importantes: la Comisaría 21 refaccionada y ampliada, la pavimentación de la calle Eugenio Flores y la apertura de servicios de diálisis y oncología que mejoran la calidad de vida y evitan traslados a la Capital. Todas estas obras se financian 100% con fondos provinciales", expresó Orrego durante la jornada.

Seguridad y salud, entre las prioridades

La agenda comenzó con la inauguración de las obras de refacción, remodelación y ampliación integral de la Comisaría 21. La intervención permitió modernizar las instalaciones policiales, incorporando espacios más funcionales y mejores condiciones para la atención al público y el trabajo del personal de seguridad.

Posteriormente, el gobernador visitó el Hospital San Roque, donde recorrió las nuevas prestaciones incorporadas al sistema de salud departamental. Entre ellas se destaca el nuevo Servicio de Diálisis, una incorporación que permitirá evitar traslados de pacientes a otros departamentos y mejorar el acceso a tratamientos de mayor complejidad.

Además, las autoridades destacaron los avances en oncología y otras áreas que fortalecen la capacidad de atención sanitaria en Jáchal.

Pavimento para una calle histórica

Las calles de Jáchal fueron repavimentadas.

Más tarde, Orrego encabezó la inauguración de la pavimentación de calle Eugenio Flores, una arteria emblemática que nunca había contado con pavimento pese a su importancia para la circulación local.

La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, mejora la transitabilidad, incrementa la seguridad vial y fortalece la conectividad urbana, dando respuesta a un reclamo histórico de los vecinos.

Más agua potable para miles de vecinos

La recorrida continuó en Villa Mercedes, donde quedó habilitada una nueva perforación de refuerzo para la Planta Potabilizadora. La obra incrementará la capacidad operativa del sistema y permitirá garantizar un mejor abastecimiento de agua potable.

Los beneficios alcanzarán a vecinos de Villa Mercedes, Gran China, La Frontera, Costa Canal y sectores cercanos.

El proyecto incluyó además el reacondicionamiento de cisternas, renovación de cañerías de interconexión y mejoras generales en la infraestructura de la planta, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, Obras Sanitarias Sociedad del Estado, distintos ministerios y los fideicomisos mineros de Gualcamayo y Veladero.

La jornada culminó con el tradicional desfile cívico-militar frente a la Plaza General San Martín, donde instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales acompañaron los festejos por un nuevo aniversario del departamento.

Así, los 275 años de Jáchal quedaron celebrados con obras concretas que apuntan a fortalecer servicios esenciales y acompañar el crecimiento de una de las comunidades más importantes del norte sanjuanino.