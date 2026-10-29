El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, participó en Rosario de las Rondas de Negocios entre proveedores nacionales y empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La actividad reunió a autoridades nacionales, una decena de gobernadores y más de 80 empresas sanjuaninas que viajaron para participar de los encuentros comerciales.

Orrego expuso sobre minería y desarrollo regional

El mandatario sanjuanino estuvo en la apertura de la jornada junto a Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, además de otros gobernadores. Posteriormente, integró el panel “La minería como vector de desarrollo regional”, moderado por el secretario de Minería, Luis Lucero.

Durante su exposición, Orrego destacó el trabajo de San Juan para desarrollar infraestructura y señaló la obtención de más de US$1.000 millones para invertir en obras viales, logística, eléctricas, de agua y viviendas. El gobernador planteó que el crecimiento minero debe generar beneficios para las comunidades donde se desarrolla la actividad.

El empleo y el agregado de valor local

Uno de los ejes del discurso estuvo centrado en la participación de las empresas y los trabajadores locales en el desarrollo minero. “Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local”, expresó Orrego.

El mandatario también remarcó la importancia de evitar el desarraigo y consolidar los acuerdos sociales. Su planteo apuntó a que las inversiones mineras impulsen oportunidades económicas en las provincias y sus comunidades.

Reunión de la mesa federal minera

Durante la jornada se realizó una reunión de la mesa federal minera, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores y cámaras empresariales. Además, se firmó un acta de intención para consolidar el desarrollo de la actividad minera en Argentina.

Empresas sanjuaninas en las rondas

Las más de 80 empresas de San Juan que viajaron a Rosario tuvieron la posibilidad de interactuar con proveedores de otras regiones del país. También pudieron establecer contactos con operadoras mineras de San Juan y de otras provincias, en el marco de las rondas de negocios.