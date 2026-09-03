San Juan buscó posicionarse ante inversores extranjeros como uno de los principales protagonistas argentinos en la producción de minerales críticos. Marcelo Orrego participó este jueves del Foro Estados Unidos-Argentina sobre Minerales Críticos, realizado en Buenos Aires, donde presentó las ventajas competitivas de la provincia para captar grandes inversiones mineras.

El gobernador fue invitado especialmente al encuentro internacional y compartió un panel con sus pares de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy, Carlos Sadir. La mesa fue moderada por Alejandro Díaz, director ejecutivo de AmCham Argentina, y reunió a representantes del sector público y privado vinculados con el desarrollo de recursos estratégicos para la transición energética y las nuevas tecnologías.

Durante su exposición, Orrego puso el foco en el potencial de San Juan para consolidarse como un referente regional del cobre, uno de los minerales considerados críticos por su importancia para la electromovilidad, la infraestructura energética y el desarrollo tecnológico.

“El cobre, además de crítico, es estratégico porque no tiene reemplazo como conductor eléctrico eficiente”, sostuvo el mandatario, al analizar el crecimiento de la demanda mundial y las dificultades para ampliar la oferta al mismo ritmo.

En ese escenario, el gobernador presentó un dato central para la estrategia sanjuanina: de los diez proyectos de cobre más grandes que tiene Argentina en una etapa de exploración avanzada, seis se encuentran en San Juan. Según señaló, esos desarrollos tienen proyecciones de inversión superiores a los 30.000 millones de dólares.

Orrego también vinculó el potencial minero con las características geográficas de la provincia. “Tenemos la mayor parte de nuestra superficie cubierta con montañas, un 83%. El resto, un 14%, es desierto y solo un 3% es cultivable”, explicó.

“Es por eso que los sanjuaninos no solo debemos hacer minería, sino que queremos hacerlo y, por cierto, sabemos hacerlo”, afirmó.

Ante los representantes del sector privado y los potenciales inversores, Orrego sostuvo además que San Juan busca diferenciarse por la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y el orden de sus cuentas públicas. En ese sentido, destacó que la provincia mantiene superávit fiscal y defendió los incentivos destinados a recuperar competitividad para las grandes inversiones.

También reivindicó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y aseguró que San Juan concentra un volumen significativo de los anuncios presentados en el marco de ese programa. Según detalló, las iniciativas vinculadas con la provincia superan los 33.000 millones de dólares y la ubican entre los principales destinos de los proyectos mineros incluidos en el régimen.

El mensaje ante los inversores incluyó otro punto clave: la infraestructura. Para Orrego, el crecimiento de la minería exigirá ampliar las redes eléctricas, mejorar corredores viales y ferroviarios y avanzar en soluciones para el abastecimiento de agua, la vivienda y el ordenamiento urbano.

“No son obras de apoyo, son la condición para que los proyectos existan”, planteó.

Con esa combinación de potencial geológico, proyectos de cobre, incentivos para el capital y planificación de infraestructura, San Juan aprovechó el foro internacional para mostrarse ante los inversores como una provincia preparada para ocupar un lugar central en la carrera global por los minerales críticos.