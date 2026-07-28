Orrego presentó en Londres una emisión de bonos para financiar obras en San Juan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, presentó en Londres una propuesta de emisión de bonos ante inversores internacionales de primer nivel con el objetivo de acceder a nuevas alternativas de financiamiento para obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia. La agenda incluyó reuniones individuales con fondos de inversión globales y forma parte de una gira institucional que continuará en Estados Unidos.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. Las actividades fueron organizadas por J.P. Morgan con la participación del Banco Santander y estuvieron orientadas a exponer el perfil económico de San Juan ante administradoras de activos con fuerte presencia en los mercados internacionales.

Durante la jornada, la delegación provincial mantuvo cuatro reuniones de trabajo con firmas especializadas en la administración de grandes carteras de inversión y con equipos dedicados al análisis macroeconómico de América Latina.

Infraestructura como eje del financiamiento

En cada encuentro, Orrego explicó que la búsqueda de financiamiento está enfocada en la ejecución de obras de infraestructura vial, hídrica y energética, consideradas fundamentales para mejorar la competitividad de la economía sanjuanina y acompañar el crecimiento de sectores productivos estratégicos.

Según expuso el Gobierno provincial, estas inversiones buscan fortalecer las condiciones necesarias para sostener el desarrollo económico y responder a las demandas que genera la expansión de actividades como la minería, la agroindustria y la generación de energía.

Los argumentos presentados a los inversores

Durante las reuniones, la comitiva destacó una serie de indicadores económicos y fiscales de la provincia. Entre ellos mencionó el equilibrio fiscal sostenido, uno de los niveles de endeudamiento más bajos del país y una matriz productiva diversificada.

Asimismo, se puso en valor el liderazgo de San Juan en la generación de energía solar, actividad en la que encabeza el ranking nacional, junto con el crecimiento del sector agroindustrial y el potencial minero vinculado a los proyectos cupríferos de escala internacional que se desarrollan en el territorio provincial.

Los representantes de los fondos de inversión intercambiaron análisis técnicos con las autoridades sanjuaninas y manifestaron interés en la evolución de la economía provincial. De acuerdo con el Gobierno, los inversores valoraron la estabilidad de las cuentas públicas, la previsibilidad institucional y el potencial productivo de San Juan, además de expresar su disposición a mantener un diálogo permanente con la provincia.