El gobernador Marcelo Orrego recibió a las autoridades de Coral Energía, empresa perteneciente al Grupo Corven, luego de la inauguración del Parque Solar Coral San Pedro, ubicado en Calingasta. El proyecto demandó una inversión de USD 5 millones y amplía la infraestructura de generación renovable de San Juan.

Durante el encuentro, Orrego estuvo acompañado por el vicepresidente de EPSE, Gustavo Soria, y el asesor del gobernador, Federico Conte Grand. Por parte de la empresa participaron su presidente, Leandro Iraola, y la gerente de Relaciones Institucionales, Natalia Del Cogliano.

Energía para 3.200 familias

El Parque Solar Coral San Pedro cuenta con una potencia instalada de 6,3 MWp y tendrá una generación anual estimada de 9.600 MWh. Según los datos oficiales, esa producción equivale al consumo energético de unas 3.200 familias.

Además, el proyecto permitirá evitar la emisión de más de 3.500 toneladas de dióxido de carbono por año, en línea con el crecimiento de la generación de energías renovables en la provincia.

Durante la inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones y conocieron las principales características técnicas del emprendimiento y su aporte al fortalecimiento de la red energética de la región.

La mirada de Coral Energía

Iraola destacó el potencial que tiene San Juan para el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la generación de energía. “Hay mucha perspectiva por todas las mineras y por el gran proyecto de inversión que viene en los próximos 5 años en la provincia, y la generación de energía limpia, que va a requerir el crecimiento tanto de las mineras como del país”.

El presidente del Grupo Corven también resaltó las condiciones de la provincia para atraer inversiones. “Esta es una provincia que da seguridad, una provincia que tiene un gran futuro, es una provincia, entre las 3 o 4 provincias hoy que están creciendo más”.

Orrego destacó la inversión

El gobernador valoró la puesta en funcionamiento del parque y su impacto sobre el desarrollo energético y productivo provincial. “La puesta en marcha de este parque fortalece la infraestructura energética de San Juan y reafirma el potencial que tiene la provincia para protagonizar la transición energética”.

Coral Energía tiene una cartera de proyectos solares y de almacenamiento en distintas provincias argentinas, con una inversión comprometida superior a USD 220 millones. En San Juan, el Parque Solar Coral San Pedro representa un nuevo avance en la expansión de la generación renovable y consolida la presencia de la compañía en la provincia.