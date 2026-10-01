El gobernador Marcelo Orrego participó este jueves de la agenda oficial de la Argentina Week en París y del encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. El mandatario sanjuanino forma parte de la comitiva de 13 gobernadores que acompaña al Presidente en Francia.

Tras la actividad protocolar, Orrego destacó la posibilidad de presentar a la provincia ante empresarios y representantes internacionales.

“Tener la oportunidad de estar en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron y como parte de la delegación argentina, es una oportunidad muy importante para seguir llevando a San Juan al mundo”, afirmó.

El gobernador sostuvo que San Juan tiene oportunidades vinculadas con distintos sectores productivos y planteó que los contactos generados durante la misión pueden abrir nuevas posibilidades para la provincia.

“Cada vínculo que construimos y cada puerta que abrimos afuera puede transformarse en más desarrollo, más producción y más trabajo para los sanjuaninos”, expresó Orrego.

Minería y energía, los ejes de San Juan

La participación de San Juan en la Argentina Week tiene como principales ejes la minería, la energía y la búsqueda de inversiones. La agenda provincial apunta especialmente a presentar proyectos y oportunidades vinculadas con el desarrollo del cobre y otros sectores estratégicos.

La Argentina Week reúne en París a funcionarios nacionales y provinciales, empresarios y representantes de compañías internacionales. El objetivo del encuentro es presentar oportunidades de inversión y negocios vinculadas con distintos sectores de la economía argentina.

Durante la jornada, Orrego también participó de reuniones con funcionarios, empresarios y otros gobernadores. La delegación argentina mantuvo además actividades en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).