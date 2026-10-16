El gobernador Marcelo Orrego participó este viernes en la 2ª Cumbre Federal de Logística 2026 y dejó una advertencia que dimensiona el impacto del crecimiento minero en San Juan. "Nosotros tenemos proyecciones por los próximos 20 años donde van a transitar millones de camiones. Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte. Entonces tenemos que prepararnos para esa situación", afirmó durante el panel "Desafíos logísticos para la cadena de valor minera".

El encuentro fue organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Orrego estuvo acompañado por Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Techint; Belén Daghero, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Social de Holcim; Carlos Carrillo, principal asesor de Asuntos Externos de Rio Tinto; y José Alioto, responsable de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Glencore.

La escala del desafío

El gobernador subrayó la relevancia de la geografía sanjuanina y la concentración de proyectos estratégicos en la provincia. "San Juan tiene un 73% de montañas. De los diez proyectos de cobre de la Argentina, seis están en San Juan. Gran parte de lo que viene se encuentra en la provincia, por lo tanto, nos exige una mejor infraestructura. No esperamos que el problema se resuelva solo, tenemos que salir a trabajar y solucionar", afirmó.

El gobernador Marcelo Orrego participó este viernes en la 2ª Cumbre Federal de Logística 2026

El mandatario explicó la importancia del entendimiento alcanzado con el sector privado en el marco del proyecto Vicuña. "Fue muy importante el acuerdo por el proyecto Vicuña, que son 250 millones de dólares que van destinados justamente al desarrollo eléctrico y vial, no solamente para la minería, sino también para avanzar en nuestras industrias y favorecer el turismo", señaló.

Orrego también repasó la captación de fondos internacionales a través del Bono San Juan. "Teníamos una autorización por la Legislatura de 600 millones de dólares y el día que se emitió el bono pudimos colocar por más de 1.030 millones, un 72% más de lo previsto. Con ese vamos a financiar la obra de la Ruta 40 Norte", expresó.

Para responder al volumen de inversión, la provincia encaró transformaciones internas en la administración pública orientadas a simplificar trámites. "Avanzamos en toda la digitalización estatal. Lo que hicimos es tratar de achicar todo tipo de tiempos sin dejar de hacer ningún control, para que el trámite sea mucho más rápido y no sea pesado", indicó.

El gobernador también se refirió a la situación hídrica. "Estamos atravesando una emergencia hídrica. Tenemos 3.000 kilómetros de canales primarios en la provincia y necesitamos intervenir sobre eso", manifestó.

Al reflexionar sobre la relación entre los sanjuaninos y la minería, Orrego enfatizó: "Para que haya minería necesitas caminos, necesitas energía, es una necesidad y por supuesto trabajar día a día para que haya un compromiso social. Yo ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social, que la gente realmente crea en lo que estamos haciendo".

La 2ª Cumbre Federal de Logística 2026 fue organizada por el CFI mediante su Programa de Desarrollo de Proveedores, bajo el lema "Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal". La jornada reunió a gobernadores, autoridades gubernamentales y líderes del sector privado para debatir las demandas del sistema logístico en las provincias argentinas.