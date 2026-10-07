El gobernador Marcelo Orrego habló sobre el futuro de San Juan y aseguró que la Provincia debe anticiparse a un escenario de mayor actividad económica y productiva. “Tenemos que prepararnos para crisis de crecimiento”, afirmó en el marco de la apertura de sobres para avanzar con las obras de la Ruta 40 Norte.

La definición surgió cuando el mandatario fue consultado por uno de los corredores viales considerados estratégicos para los próximos años. Orrego sostuvo que la infraestructura debe desarrollarse antes de que el incremento de la actividad genere nuevas necesidades y vinculó ese proceso con la minería, la agroindustria y el turismo.

“San Juan va a crecer, estoy convencido”, expresó.

Para el gobernador, esa proyección obliga a planificar con anticipación y evitar que la infraestructura quede rezagada frente a las inversiones que puedan concretarse. “No podemos estar esperando que un problema nos toque la puerta”, sostuvo.

La Ruta 40 Norte, dentro de esa planificación

El avance de la Ruta 40 Norte aparece como una de las piezas de esa estrategia. El proyecto integral contempla intervenir distintos sectores del corredor entre Albardón y Jáchal y forma parte de las prioridades viales planteadas por la Provincia para acompañar el crecimiento de la actividad productiva.

Además, la Ruta 40 Norte se encuentra entre las obras priorizadas para utilizar parte del aporte de US$250 millones comprometido por Vicuña para infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.

Orrego aseguró que la mejora del corredor tendrá impacto más allá de la actividad minera. “Vamos a abrir un corredor vial fantástico que va a potenciar nuestro turismo, nuestra agroindustria y, por supuesto, también el Capex que tiene que desarrollarse para poder tener una industria minera pujante en la provincia de San Juan”, señaló.

El mandatario calificó como “problemas lindos” a los desafíos que, según su proyección, podrían surgir de una mayor actividad, al considerar que ese escenario también generaría más posibilidades y oportunidades.

En esa línea, vinculó el futuro de San Juan con la búsqueda de inversiones y con cambios que se están produciendo a nivel mundial. Mencionó especialmente la transición energética, las energías limpias y la inteligencia artificial como factores que, según su análisis, incrementarán la demanda de distintos recursos.

“Hay muchos factores que van a beneficiar a nuestra provincia y nosotros vamos a estar preparados para recibir esas oportunidades”, afirmó.

Orrego insistió en que el desafío será anticiparse a ese escenario con infraestructura y planificación. “Nuestra provincia va a avanzar fuertemente”, sostuvo, al plantear que San Juan debe prepararse desde ahora para acompañar el desarrollo que proyecta para los próximos años.