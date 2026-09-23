El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, firmó este martes un convenio con La Casa de la Cultura de la Calle, organización fundada por el reconocido actor Gastón Pauls, para fortalecer las políticas de prevención de adicciones y consumos problemáticos en la provincia. El acuerdo se enmarca en el proyecto nacional “25 Firmas” y apunta a llevar acciones a los 19 departamentos sanjuaninos.

La propuesta contempla un trabajo articulado con municipios, escuelas, centros de salud, clubes, organizaciones sociales, iglesias y distintos espacios de la comunidad. El objetivo es ampliar las herramientas de prevención, generar ámbitos de acompañamiento y abordar también el cuidado de la salud mental.

Orrego y Gastón Pauls durante la firma del convenio en San Juan..

“Firmamos convenio con La Casa para seguir fortaleciendo el compromiso con la prevención de los consumos problemáticos”, expresó Orrego al comunicar el acuerdo a través de sus redes sociales.

El mandatario provincial explicó que la intención es extender el trabajo a todo el territorio sanjuanino. “A través del Proyecto 25 Firmas, buscamos llevar este compromiso a cada uno de los 19 departamentos, trabajando junto a municipios, escuelas, centros de salud, clubes, organizaciones sociales, iglesias y toda la comunidad”, agregó.

Además, Orrego sostuvo que continuarán trabajando para “prevenir, acompañar y cuidar la salud de las familias de manera integral”.

Qué es “25 Firmas”, el proyecto impulsado por Gastón Pauls

“25 Firmas” es una iniciativa federal promovida por La Casa de la Cultura de la Calle, organización creada por Gastón Pauls hace más de dos décadas. El proyecto busca reunir el compromiso del Presidente de la Nación, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para colocar la prevención de las adicciones y el cuidado de la salud mental entre las prioridades de la agenda pública.

La iniciativa propone desarrollar acciones de prevención, comunicación, educación y capacitación. Entre las medidas contempladas se encuentran campañas de concientización, contenidos preventivos en establecimientos educativos, capacitación de equipos gubernamentales y articulación entre distintas áreas estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Pauls viene recorriendo diferentes provincias para sumar adhesiones al proyecto. La iniciativa busca que los compromisos asumidos puedan sostenerse en el tiempo y traducirse en medidas concretas en cada jurisdicción.

La Casa de la Cultura de la Calle fue fundada por el actor en 2004 y desarrolla programas, talleres, charlas y campañas vinculadas con prevención de adicciones, consumos problemáticos, salud mental y educación emocional. También aborda problemáticas actuales como el uso problemático de pantallas y las apuestas online, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

Con la firma encabezada por Orrego y Pauls, San Juan se incorpora así al recorrido federal de “25 Firmas”, con el desafío de trasladar el acuerdo a acciones de prevención y acompañamiento en los distintos departamentos de la provincia.