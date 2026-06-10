El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la inauguración de dos puentes estratégicos sobre los ríos Los Patos y Colorado, en el departamento Calingasta, una obra considerada clave para mejorar la conectividad y potenciar el desarrollo productivo, turístico y minero de la región.

Las estructuras fueron ejecutadas por Glencore Pachón en el marco de las inversiones vinculadas al proyecto minero El Pachón y demandaron una inversión cercana a los 15 millones de dólares. La obra permitirá contar con pasos vehiculares seguros y permanentes durante todo el año en una zona de gran importancia para la actividad económica de la provincia.

Del acto participaron los ministros de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; de Minería, Juan Pablo Perea; y de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. También estuvieron presentes el diputado provincial Jorge Castañeda y autoridades de Glencore Argentina, entre ellas el gerente país, Juan Donicelli; el director de Proyectos, Christophe Kung; el gerente de Sitio de Glencore Pachón, Rodrigo Orlando; y la gerente de Relaciones Comunitarias, María Eugenia Basualdo.

Un dato que llamó la atención fue la ausencia del intendente de Calingasta en una inauguración considerada una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años para el departamento.

Conectividad permanente en la cordillera

Los trabajos comenzaron en julio de 2024 y finalizaron en enero de este año. Los nuevos puentes fueron construidos en hormigón armado sobre pilotes y cuentan con ocho metros de ancho, lo que permite la circulación simultánea de vehículos en ambos sentidos.

Además, las estructuras fueron diseñadas para soportar cargas de hasta 75 toneladas por mano y garantizar la transitabilidad incluso durante condiciones climáticas adversas.

El puente sobre el río Los Patos posee una extensión de 50 metros, mientras que el emplazado sobre el río Colorado alcanza los 25 metros.

Desarrollo productivo y nuevas oportunidades

Durante la inauguración, Orrego destacó la importancia estratégica de la obra para el crecimiento provincial.

“Hoy es un día muy importante para San Juan porque estamos inaugurando una obra estratégica que contribuye a la transformación y al desarrollo de nuestra provincia. Más allá de la inversión realizada, lo más valioso es lo que representa: conectar, integrar y generar oportunidades para la producción, el turismo y el crecimiento de Calingasta”, afirmó.

El mandatario señaló además que la provincia debe seguir fortaleciendo su infraestructura para acompañar el desarrollo de sectores clave.

“San Juan tiene una matriz productiva diversa y una enorme capacidad para aprovechar las oportunidades que vienen. La minería es fundamental para nuestra economía, pero también lo son la agroindustria, el turismo y las energías renovables. Por eso debemos seguir invirtiendo en infraestructura que fortalezca la competitividad, genere empleo y acompañe el desarrollo de todos los sectores”, expresó.

Asimismo, resaltó que la obra fue ejecutada por empresas sanjuaninas y con mano de obra local. “Cumplió los plazos previstos y se desarrolló sin incidentes, demostrando la capacidad y el compromiso de nuestros trabajadores”, sostuvo.

Impacto económico y empleo local

Por su parte, el gerente país de Glencore Argentina, Juan Donicelli, aseguró que los nuevos puentes tendrán un impacto positivo en la actividad económica y social del departamento.

“Agradezco la presencia de autoridades y comunidad en la inauguración de dos puentes clave para Calingasta, que impulsarán el desarrollo productivo, turístico y social, con inversión local y empleo para vecinos”, manifestó.

Durante el período de mayor actividad, la obra generó 250 puestos de trabajo directos, de los cuales el 90% correspondió a habitantes de Calingasta, fortaleciendo el empleo y el entramado productivo local.

La supervisión estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, mientras que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable controló el cumplimiento de las normativas ambientales y de seguridad.

Según se informó, la construcción se completó sin registrar accidentes ni lesiones laborales, gracias a la implementación de protocolos específicos de prevención y capacitación permanente para los trabajadores.

Con la habilitación de estas estructuras, el Gobierno provincial y Glencore destacan un avance significativo para la conectividad de la cordillera sanjuanina, una mejora que busca acompañar el crecimiento de actividades productivas, turísticas y mineras en uno de los departamentos con mayor potencial de desarrollo de la provincia.