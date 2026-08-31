Los usuarios de Obras Sanitarias (OS) comenzarán septiembre con nuevos valores en las tarifas mínimas de los servicios de agua potable y cloacas. La actualización entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2026 y contempla un incremento promedio del 12,37% en los principales cuadros tarifarios.

La modificación fue establecida mediante una nueva decisión tarifaria que fija, desde el período 09-2026, el valor del coeficiente “K” previsto en el régimen tarifario. A partir de esta actualización también se modifican las tarifas mínimas mensuales, a las que deberá sumarse el IVA correspondiente.

Para los usuarios residenciales con viviendas edificadas, la tarifa mínima mensual para el servicio de agua potable pasará a $17.261,97 sin IVA. El valor anterior era de $15.364,46, por lo que la actualización representa una suba del 12,35%.

El incremento también alcanza a los terrenos baldíos. En aquellos que cuentan con un solo servicio, la tarifa mínima pasará de $9.384,30 a $10.543,26, lo que representa también una variación del 12,35%.

En el caso de los terrenos baldíos que cuentan con los servicios de agua y cloaca, el monto mínimo mensual aumentará de $17.173,55 a $19.294,49, nuevamente con una actualización del 12,35%.

La nueva estructura tarifaria también contempla a los usuarios que cuentan con beneficios especiales y mantienen condiciones diferenciadas para el pago de los servicios.

Dentro de la Red de Escasos Recursos, conocida como ReD, la tarifa mínima para quienes cuentan con un solo servicio quedará establecida en $8.632,38. Para quienes tienen agua y cloaca, el nuevo valor será de $15.792,14.

Este régimen mantiene como condición para acceder al beneficio contar con un ingreso máximo equivalente a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y registrar un consumo eléctrico mensual de hasta 500 kWh.

Los jubilados y pensionados también tendrán una tarifa mínima diferenciada. Desde septiembre, quienes cuenten con un solo servicio deberán afrontar un monto de $12.083,68, mientras que para los usuarios con agua y cloaca la tarifa mínima será de $22.112,52.

La actualización alcanza además a otros sectores contemplados dentro de los regímenes especiales. Entre ellos se encuentran asociaciones civiles de salud pública, entidades de asistencia social, bomberos voluntarios y uniones vecinales.

De esta manera, los nuevos valores comenzarán a aplicarse en las facturas correspondientes al período 09-2026, con tarifas diferenciadas según el tipo de usuario, los servicios contratados y los beneficios especiales vigentes.