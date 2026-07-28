Un hombre acusado de golpear y morder a su pareja recibió el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) por el plazo de un año, en el marco de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo tramitada bajo el procedimiento especial de Flagrancia.

La resolución fue alcanzada mediante un acuerdo entre las partes y establece que el imputado deberá cumplir tareas comunitarias para el Estado, realizar una reparación simbólica y respetar estrictas medidas de conducta. Entre ellas figuran la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la víctima, la exclusión del hogar conyugal y la prohibición de realizar actos molestos.

El hecho ocurrió el 22 de julio de 2025, cerca de las 23:50, en una vivienda del departamento Santa Lucía. Según la investigación, la discusión comenzó cuando la mujer le pidió a su pareja que no fumara dentro de la casa.

De acuerdo con la denuncia, el hombre reaccionó violentamente: comenzó a insultarla, la sujetó del cuello, le propinó golpes de puño en el rostro y finalmente la mordió en la mejilla izquierda.

Tras la agresión, la víctima llamó al 911 y efectivos de la Comisaría 29 acudieron al lugar. Luego de entrevistarla, los policías detuvieron al acusado y dieron intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia.

La mujer fue trasladada a la UFI Cavig, donde un médico legista constató lesiones de reciente data y determinó un tiempo probable de curación de entre cinco y siete días.

La causa fue investigada por el fiscal Francisco Micheltorena, con la intervención de la ayudante fiscal Liliam Mari. Como resultado, se acordó la suspensión del juicio a prueba por un año, condicionada al cumplimiento de todas las medidas impuestas por la Justicia.