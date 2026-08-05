La tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel continúa escalando. Este miércoles, el canciller Pablo Quirno se convirtió en otro de los funcionarios de primera línea que reclamó públicamente la renuncia de la vicepresidenta, al considerar que debería abandonar su cargo si no está de acuerdo con el rumbo político del Gobierno.

"Me parece que fueron declaraciones desafortunadas. Compuso una fórmula de Gobierno y, si no está de acuerdo, que se corra", expresó Quirno durante una entrevista televisiva, en referencia a las recientes críticas de Villarruel hacia el presidente Javier Milei.

El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el oficialismo debe actuar como un equipo y remarcó que todos sus integrantes tienen la responsabilidad de acompañar las decisiones del Presidente. "Somos un equipo de Gobierno que trata de llevar a la Argentina a un lugar con mucho esfuerzo. Lo que tiene que hacer es acompañar", afirmó.

Lejos de moderar el tono, Quirno insistió con su postura y fue aún más contundente al señalar: "Estoy pidiendo que dé un paso al costado si piensa esa situación porque no es procedente hablar del Presidente de esa manera". Además, acusó a Villarruel de haber intentado "generar desestabilización" desde el inicio de la gestión.

Se profundiza la interna libertaria

Las declaraciones del canciller se suman a las realizadas en los últimos días por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también pidió que la vicepresidenta renuncie si no comparte el proyecto político encabezado por Milei. A esas críticas se agregaron cuestionamientos de otros referentes del oficialismo, como Patricia Bullrich, en medio de una creciente disputa interna.

El enfrentamiento entre el Presidente y su vice se intensificó tras una serie de cruces públicos y diferencias sobre distintas decisiones del Gobierno. En ese contexto, los pedidos de renuncia por parte de integrantes del propio gabinete exponen el momento de mayor tensión política desde el inicio de la gestión.