Los pagos con códigos QR interoperables continúan creciendo en Argentina y registraron un fuerte aumento durante agosto. Según el Banco Central, se realizaron 117,2 millones de operaciones, un 67,5% más que un año atrás.

El crecimiento también se reflejó en el dinero movilizado durante el mes. Las operaciones mediante QR alcanzaron los $2,9 billones, con un incremento del 62,9% interanual en términos reales.

El peso de las transferencias

En agosto, los pagos con transferencia interoperables sumaron 118,3 millones de operaciones. De ese total, el 99,1% se inició mediante un código QR, según los datos del BCRA.

El sistema reúne actualmente a bancos y billeteras virtuales, que se reparten las operaciones. El 52,7% se originó en cuentas bancarias, mientras que el 47,3% restante partió de cuentas de pago.

El contraste con las tarjetas

El crecimiento del QR se da mientras las tarjetas registraron una caída en sus operaciones durante julio. Los pagos con débito disminuyeron 8,4% interanual y el monto operado cayó 14,7% en términos reales.

Con las tarjetas de crédito ocurrió una dinámica similar, ya que se concretaron 159,3 millones de pagos, un 9,2% menos que un año atrás. El monto total operado también retrocedió 17,6% en términos reales.

También crecen las transferencias

La expansión de los medios de pago digitales también alcanzó a las transferencias inmediatas. En agosto se realizaron 779 millones de operaciones en pesos por un total de $96 billones.

Además, el QR comenzó a ganar presencia en el transporte público. Durante agosto se contabilizaron 26,3 millones de viajes pagados mediante este sistema, por un monto total de $36.400 millones.