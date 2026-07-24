Los nuevos aranceles anunciados por el gobierno de Donald Trump generaron una ola de rechazo internacional. Más de 80 países y economías comenzaron a enfrentar desde este viernes gravámenes de entre el 10% y el 12,5% para sus exportaciones hacia Estados Unidos, una medida que Washington justificó por la falta de mecanismos contra productos elaborados con trabajo forzoso.

Las nuevas tarifas reemplazan al arancel global temporal del 10% que había vencido el jueves y fueron establecidas luego de una investigación impulsada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas o discriminatorias.

Desde Estados Unidos defendieron la decisión. El representante comercial Jamieson Greer afirmó que las tasas aplicadas son adecuadas para avanzar en la eliminación de las prácticas cuestionadas por la administración norteamericana.

Sin embargo, distintos gobiernos rechazaron los argumentos utilizados por Washington y adelantaron que buscarán negociar para reducir el impacto de las medidas.

Brasil fue uno de los países más críticos

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva cuestionó duramente la decisión y sostuvo que Estados Unidos utilizó el trabajo forzoso como argumento para reforzar una política comercial proteccionista.

Brasil afirmó que, ante la falta de fundamentos legales internos, Washington “manipuló un tema importante” para justificar los nuevos aranceles. La Cámara Americana de Comercio para Brasil estimó que la carga acumulada sobre las exportaciones brasileñas podría alcanzar el 37,5%.

La tensión entre ambos países ya venía creciendo luego de que Trump anunciara un arancel adicional del 25% contra productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales.

México evitó un mayor impacto

En el caso mexicano, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permitió reducir el impacto de las nuevas medidas.

Según la Secretaría de Economía mexicana, cerca del 85% de las exportaciones continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero, mientras que el resto mantendrá una tarifa del 10%.

Japón, Chile y otros países también protestaron

Japón calificó como “lamentable” la decisión y aseguró que sus industrias cumplen con las normas internacionales vinculadas al trabajo laboral.

Tokio recordó además que mantiene vigente un acuerdo comercial con Washington alcanzado en 2025, que estableció un arancel del 15% para gran parte de sus exportaciones a cambio de inversiones millonarias en Estados Unidos.

Chile también rechazó la medida y sostuvo que cuenta con una institucionalidad laboral sólida. Desde el sector agrícola advirtieron que los nuevos aranceles afectan la competitividad y generan incertidumbre entre productores.

Corea del Sur pidió preservar el acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, mientras que Canadá intensificó las negociaciones para evitar nuevos gravámenes.

Australia, Nueva Zelanda y Filipinas también expresaron su rechazo. Los gobiernos cuestionaron la falta de pruebas sobre las acusaciones de trabajo forzoso y alertaron por el impacto económico que podrían tener las nuevas tarifas.

La decisión de Trump vuelve a abrir un escenario de tensión comercial global, con países que buscan acuerdos bilaterales mientras analizan posibles respuestas ante las nuevas restricciones.