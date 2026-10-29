El empresario y dirigente peronista Francisco Paladini habló de sus aspiraciones electorales para 2027 y presentó propuestas vinculadas con el Banco San Juan y el endeudamiento de las familias. Entre sus planteos, propuso revisar la concesión de la entidad financiera y desarrollar un programa para refinanciar las deudas, especialmente las de los empleados públicos.

Consultado sobre su lugar en la carrera por la gobernación, sostuvo: “Creo que soy el primero que se anima, fuera de los candidatos instalados del PJ, a aportar ideas, proyectos y cosas claras”, dijo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Paladini defendió la existencia de múltiples opciones dentro del peronismo y destacó la importancia de discutir propuestas antes de definir candidaturas. “El peronismo hoy tiene un abanico de candidatos y eso es lo mejor que te puede pasar”, afirmó. Además, aseguró que su equipo tiene más de 80 proyectos preparados y que están a disposición de quien resulte elegido para competir por la gobernación.

El futuro del Banco San Juan

Uno de los principales ejes de su propuesta es revisar el esquema de concesión del Banco San Juan, cuyo vencimiento ubicó en 2027. Paladini planteó que no debería renovarse automáticamente y propuso una prórroga de seis meses para que la próxima gestión pueda negociar nuevas condiciones con la entidad.

“No hay que dejar que se renueve, por una lógica de razón, no le puede dejar las manos atadas al próximo gobernador”, sostuvo.

El dirigente también propuso recuperar el control provincial del banco sin recurrir a una expropiación, dar participación a los empleados en las utilidades y convertir a los clientes en socios. En ese sentido, recordó que la Provincia tiene una participación del 16,5% y consideró que ese porcentaje resulta insuficiente para definir el rumbo de la entidad.

“El Banco de San Juan debe ser un motor de desarrollo para la economía, no un negocio”, afirmó. Su planteo apunta a que la institución funcione como una herramienta de financiamiento para la producción y ofrezca mejores condiciones a trabajadores y empresas.

Un plan para desendeudar a las familias

El otro eje económico de Paladini es el endeudamiento de los hogares. Durante la entrevista, mencionó una cifra de $31.500 millones correspondiente a lo que, según dijo, los sanjuaninos debían al Banco San Juan entre enero y junio.

También se refirió a un incremento superior al 2.000% en cuatro años, aunque luego aclaró que el indicador al que hacía referencia estaba relacionado con las deudas irrecuperables y no estrictamente con la morosidad.

Frente a ese escenario, presentó una propuesta denominada “Revo”, orientada a refinanciar las deudas, principalmente las de los empleados públicos, mediante una línea de crédito con una tasa que consideró razonable.

“Empleado público que debe, le refinanciás todo lo que debe a una tasa sumamente razonable y se lo descontás por recibo de sueldo”, explicó.

La iniciativa contempla que las cuotas acompañen la evolución de los salarios, con el objetivo de evitar que las obligaciones se vuelvan impagables. Paladini también planteó utilizar recursos vinculados con la Provincia y el Banco San Juan para facilitar el acceso al financiamiento.

Según su argumento, reducir el peso de las deudas permitiría recuperar capacidad de consumo y dar una respuesta a los trabajadores que tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Para el dirigente, el banco debe cumplir un papel central en esa estrategia y convertirse en una herramienta para impulsar la economía sanjuanina.

Textuales

Francisco Paladini / Empresario y dirigente peronista