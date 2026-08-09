El ingreso de una camioneta a la Pampa del Leoncito durante este domingo volvió a poner el foco sobre una problemática de larga data en Calingasta: la circulación de vehículos sobre la planicie y los daños que pueden provocar sobre una superficie especialmente sensible.

El ingreso de vehículos y las marcas dejadas sobre la Pampa no son un fenómeno reciente. Desde hace años, vecinos, prestadores turísticos y autoridades advierten sobre conductores que ingresan al lugar y realizan maniobras que terminan dejando huellas. En los últimos tiempos, varios de esos episodios quedaron documentados a través de denuncias, actuaciones policiales, peritajes y hasta resoluciones judiciales.

Entre los antecedentes periodísticos recientes que pudieron reconstruirse aparece un episodio ocurrido en febrero de 2024. Luego de las lluvias que afectaron a Barreal, cuando el terreno todavía permanecía húmedo, aparecieron marcas de vehículos sobre la Pampa del Leoncito. El hecho generó el reclamo de vecinos, que cuestionaron los ingresos cuando las condiciones del suelo aumentaban el riesgo de provocar daños.

Meses después, en agosto de ese mismo año, se produjo una nueva polémica a partir de una actividad vinculada a la presentación de vehículos de Renault. Vecinos denunciaron el ingreso de decenas de unidades y aseguraron que quedaron marcas sobre el terreno. Posteriormente surgieron versiones contrapuestas desde Calingasta sobre las características de la actividad y el alcance de los daños denunciados.

Durante 2025 los reclamos continuaron. Vecinos y prestadores turísticos volvieron a advertir sobre el ingreso de autos, camionetas y motos y cuestionaron especialmente la realización de trompos y otras maniobras sobre la planicie.

Los 16 UTV y un impacto que podría durar décadas

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió el 2 de noviembre de 2025. Un grupo de 16 UTV ingresó a la Pampa del Leoncito y realizó diferentes maniobras sobre la superficie, dejando numerosas huellas.

El caso motivó la intervención de la Municipalidad de Calingasta y de la Policía. Los conductores fueron identificados y también quedó bajo análisis la participación de un operador turístico que habría organizado la travesía.

A partir de ese hecho se avanzó además con estudios técnicos para establecer las consecuencias sobre el terreno. Especialistas de la UNSJ y el Conicet analizaron las alteraciones y el investigador Daniel Flores advirtió que algunas de las huellas podían tardar décadas en revertirse de manera natural.

El episodio volvió a instalar la discusión sobre la necesidad de reforzar los controles y limitar el ingreso de vehículos a sectores donde las maniobras pueden modificar la superficie.

Las denuncias continuaron durante 2026

Los problemas no terminaron allí. Durante marzo de 2026 volvieron a registrarse ingresos indebidos de camionetas y maniobras sobre la Pampa.

En uno de esos episodios, la Municipalidad de Calingasta denunció que una camioneta realizó maniobras que dañaron el suelo y pusieron en riesgo a más de 100 personas que se encontraban en el lugar. La presentación fue realizada ante la Comisaría 33ª.

Menos de 48 horas después aparecieron nuevas huellas sobre la superficie y se realizó otra denuncia. Para entonces, desde Turismo de Calingasta señalaron que ya se habían presentado cuatro denuncias formales durante 2026 y admitieron que los episodios eran muchos más.

La reiteración de estos comportamientos también llegó a la Justicia. En julio, dos turistas fueron sancionados con multas de $1.000.000 cada uno por realizar trompos y maniobras imprudentes con sus camionetas sobre la Pampa del Leoncito. La resolución también puso el foco en la necesidad de adoptar medidas de prevención y restauración.

Un nuevo episodio

Este domingo, la historia volvió a repetirse. Una camioneta ingresó aproximadamente 1,5 kilómetros sobre la Pampa cuando el suelo se encontraba húmedo y terminó encajada.

El paso del vehículo dejó huellas que en algunos sectores alcanzaron unos 25 centímetros de profundidad. También se observaron marcas compatibles con el ingreso de otro rodado que habría intentado auxiliarla.

El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, llegó hasta el lugar y posteriormente realizó una denuncia en la Comisaría 33ª.

El nuevo caso volvió a mostrar el mismo problema que desde hace años genera preocupación en Calingasta: el ingreso de vehículos a una planicie que, particularmente después de las lluvias, puede quedar expuesta a daños cuya recuperación natural puede demandar un prolongado período de tiempo.