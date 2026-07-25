Aunque Pampa Energía comunicó el cierre de su producción de caucho sintético, la empresa prevé reubicar a parte de ese personal en sus otras operaciones, habrá pérdida de puestos de trabajo totales con la determinación, de todas formas.

Según señaló la empresa en un comunicado, “la decisión responde a la fuerte caída del mercado local de caucho sintético, afectado por la menor actividad de la industria del neumático”.

De hecho, el golpe final llegó con el cierre de Fate, la histórica fabricante argentina de neumáticos que en febrero pasado despidió a sus 920 empleados y bajó la persiana de su planta de Virreyes, en el partido de San Fernando. La salida de Fate del mercado eliminó uno de los principales compradores locales de caucho sintético y dejó sin sustento comercial a esa línea de producción.

En su comunicado, la compañía del empresario argentino Marcelo Mindlin precisó que “los cambios registrados en el mercado local de caucho sintético terminaron por hacer inviable la continuidad del negocio”. La compañía subrayó que evaluó distintas alternativas antes de tomar la decisión y que el resto de las operaciones del Complejo Petroquímico de Puerto General San Martín continuarán con normalidad.

Entre las alternativas que Pampa ofrecerá a los trabajadores afectados, figuran oportunidades en SACDE, la constructora del grupo Mindlin que también tendrá a su cargo la ejecución de Fertil Pampa; en TGS (Transportadora de Gas del Sur), firma que la compañía controla junto al empresario José Luis Sielecki; y en Transener, el mayor operador de transmisión eléctrica en alta tensión del país, en cuyo holding controlante, Citelec, Pampa mantiene una posición co-controlante desde la privatización de mayo pasado, cuando el Estado transfirió su participación a un consorcio de Genneia y Edison Energía por USD 356 millones.

