El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que el acuerdo entre San Juan y Vicuña por US$250 millones no solo tendrá impacto sobre el desarrollo del proyecto minero, sino que también marcará un antecedente para las compañías que avancen con nuevas construcciones en la provincia.

Luego de participar de la reunión ampliada con diputados en la que funcionarios provinciales brindaron detalles y respondieron consultas sobre el convenio antes de su tratamiento legislativo, Achem habló con la prensa y destacó el impacto que tendrá el acuerdo con Vicuña.

“Es un convenio que marca un antecedente muy fuerte y muy importante para las demás mineras que van a seguir abriendo o que van a seguir empezando a construir en la provincia”, afirmó el funcionario.

Según Achem, el acuerdo también representa una señal respecto del marco con el que San Juan buscará relacionarse con los futuros desarrollos mineros. En ese sentido, sostuvo que el convenio “va marcando una fortaleza para el Gobierno de cómo es el marco legal de San Juan”.

De esta manera, el secretario general de la Gobernación planteó que lo acordado con Vicuña puede convertirse en una referencia para las negociaciones con otros proyectos que avancen hacia etapas de construcción en los próximos años.

Las explicaciones ante Diputados

Achem destacó además la instancia de consultas realizada en la Cámara y señaló que el objetivo del Ejecutivo fue responder con precisión los planteos de los legisladores.

Explicó que, por disposición del gobernador Marcelo Orrego, participaron ministros, funcionarios del área económica y ambiental de Minería y asesores del Gobierno para evitar que quedaran puntos sin responder.

“Esto se trata fundamentalmente de no dejar dudas, de no dejar ningún punto sin aclarar”, sostuvo Achem, quien calificó al acuerdo como importante tanto para el presente como, especialmente, para el futuro de San Juan.

El funcionario consideró que las explicaciones brindadas permitirán que la Cámara avance con un debate “serio, sólido y respetuoso” cuando el convenio llegue al recinto. También buscó despejar cuestionamientos alrededor de su contenido al afirmar que el objetivo fue evitar que se instalaran sospechas sobre eventuales puntos “ocultos o raros” dentro del acuerdo.