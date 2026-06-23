A medida que el peronismo sanjuanino comienza a discutir su estrategia para recuperar la gobernación en 2027, el diputado nacional Cristian Andino planteó que los intendentes deberán tener un rol protagónico en la construcción política del espacio. El exintendente de San Martín sostuvo que son hoy uno de los principales activos del PJ y que su participación será clave al momento de definir la estrategia electoral y los futuros candidatos.

"El gran capital político que hoy tiene nuestro partido en la provincia de San Juan tiene que ver con los intendentes", afirmó Andino. El legislador destacó que los jefes comunales son quienes mantienen un contacto permanente con los vecinos y enfrentan diariamente las demandas sociales en cada departamento. Por eso, consideró que su voz deberá tener un peso específico en el proceso de reorganización partidaria. "La opinión de ellos me parece que va a ser absolutamente relevante", remarcó en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Las declaraciones del diputado se producen en medio de los primeros debates internos del justicialismo sobre cómo encarar la construcción electoral de cara a 2027. En ese contexto, Andino aseguró que el objetivo prioritario debe ser alcanzar acuerdos que permitan presentar una propuesta unificada.

"Todos creemos que lo mejor que nos puede pasar es encontrar una lista de unidad", señaló al referirse a las conversaciones que mantiene con intendentes, legisladores, dirigentes y militantes del PJ en distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, también dejó en claro que la unidad no debe transformarse en una imposición. Aunque todavía no está definido cuál será el sistema electoral que regirá en San Juan ni cuáles serán las reglas para la selección de candidatos, adelantó cuál será su postura si el consenso interno no prospera.

"Siempre lo más sano es buscar la unidad", afirmó. Pero agregó que, si dentro del partido existen dos o más proyectos con aspiraciones de gobernar la provincia, "tampoco hay que tenerle miedo a las urnas".

En ese escenario, Andino se manifestó a favor de que la definición se produzca mediante una interna abierta. Incluso sostuvo que, si le toca opinar dentro de los órganos partidarios, impulsará un mecanismo que permita una amplia participación.

"Si tengo que opinar como consejero dentro del Consejo Provincial, voy a ser de la idea de una interna abierta", expresó. Además, consideró que no sólo deberían votar los afiliados justicialistas, sino también los ciudadanos independientes que quieran participar de la definición de la propuesta electoral peronista.

Para el legislador, una instancia de esas características permitiría que todos los sectores que aspiren a conducir el PJ o competir por la Gobernación tengan la oportunidad de dirimir sus diferencias en las urnas y que sea la ciudadanía la que termine validando la propuesta con mayor respaldo.

De esta manera, Andino no sólo reivindicó el peso político de los intendentes dentro del justicialismo, sino que también fijó posición sobre uno de los debates que comenzarán a atravesar al partido en los próximos meses: cómo elegir a sus candidatos si la ansiada lista de unidad finalmente no logra concretarse.

Textuales

Cristian Andino / Diputado nacional