El Gobierno de San Juan estima que antes de fin de año podría haber no menos de 12.000 puestos de trabajo directos vinculados a la construcción si avanzan las obras de infraestructura previstas para los próximos meses. La proyección fue realizada por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, quien además anticipó que el gobernador Marcelo Orrego todavía tiene proyectos importantes para anunciar.

En diálogo con San Juan en Noticias, por Radio Mitre 95.1, Perea vinculó esa estimación con las obras en marcha, las anunciadas recientemente y las que todavía prepara el Ejecutivo provincial.

“Si todo está encaminado como creemos que va a estar, a fin de año tiene que haber, yo calculo, no menos de 12.000 puestos de trabajo en la calle en forma directa”, afirmó.

Perea aclaró que a esa cifra habrá que agregarle el movimiento indirecto que genera la construcción, aunque no precisó una cantidad. Mencionó como ejemplos la actividad de ferreterías, negocios y otros sectores vinculados a las obras.

La proyección incluye proyectos como la Ruta 20, la Ruta 40 Norte y las intervenciones vinculadas a Circunvalación. “Falta un par de obras más para anunciar, que son más que importantes. Creo que a corto plazo lo va a dar él a conocer, ya lo tenemos listo y preparado”, adelantó sobre los próximos anuncios de Orrego.

Ruta 40 Norte, una de las primeras en avanzar

Una de las obras que ya dio un paso concreto es la Ruta 40 Norte. Perea explicó que en la apertura de sobres se presentaron, según la información que había recibido hasta ese momento, alrededor de siete oferentes.

El análisis técnico de las propuestas demandará entre 20 y 30 días. Luego deberá definirse la empresa adjudicataria, firmarse el contrato y comenzar los trabajos.

“Yo he planteado, lo hemos hablado junto con el director de Vialidad Provincial, a ver la posibilidad de que a fines de noviembre, mediados o fines de noviembre, estar dando inicio ya a este primer tramo de la Ruta 40 Norte, que es San Roque-Tucunuco”, explicó.

Otro de los proyectos mencionados fue la futura autopista de Ruta 20. “A fines de octubre, principios de noviembre, estamos llamando a la licitación para dar comienzo a la obra en los primeros días de diciembre”, señaló.

El ministro indicó además que la autopista tendrá un plazo de ejecución de 36 meses.

La Ruta 40 Sur también está dentro de la planificación provincial, aunque Perea aclaró que se trabaja en el proyecto y su financiamiento, por lo que por el momento no existe un anuncio definitivo.

La expectativa de Uocra por las nuevas obras

Por otro lado, el secretario general de Uocra San Juan, Alberto Tovares, dimensionó en el mismo medio cuántos trabajadores están actualmente ocupados. “Creo que hoy tendremos, entre la obra pública que quede y proyectos que sacó el Gobierno Provincial, entre 1.000 y 1.200, más de eso no tenemos”, afirmó.

El dirigente se mostró expectante, aunque remarcó que el gremio prefiere esperar que cada proyecto sea licitado y adjudicado antes de anticipar cuántos trabajadores demandará.

“Va a ser muy lindo pasar por la Ruta 40 y ver cascos amarillos, pasar por la 20 y ver cascos amarillos, y pasar por la Norte y ver cascos amarillos. Va a ser una satisfacción para uno como dirigente, para los compañeros que necesitan urgente tener un trabajo que no hay”, expresó.

A su vez, Perea aseguró que existe un diálogo permanente con Uocra. “Con Alberto Tovares siempre tenemos un diálogo donde hemos venido trabajando desde el día uno en conjunto”, sostuvo.

Más proyectos por anunciar

Perea insistió en que los 12.000 puestos directos son una estimación que depende del avance del conjunto de proyectos. Consultado sobre si esa cifra contemplaba Ruta 20, Ruta 40 Norte, Circunvalación, Ruta 40 Sur y otras obras, respondió: “Sí, sí, y otras obras más, también importantes, que como te dije recién, ya el Gobernador pronto lo va a estar anunciando”.

“Yo creo que con la suma de esas podríamos llegar a ese número”, agregó y cerró: “Una de las cosas más importantes que queremos es que la gente vuelva a su fuente de trabajo”.