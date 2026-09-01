La disputa por la conducción de la CGT dejó algo más que una nueva conformación sindical. Con su sector ratificado al frente de la central obrera, Eduardo Cabello comenzó a proyectar ese resultado hacia la discusión política que atraviesa al peronismo de San Juan y dejó clara su posición sobre el lugar que debería ocupar el movimiento obrero en el armado rumbo a 2027.

“Debería estar en la mesa chica”, respondió cuando le preguntaron si la CGT tiene que participar de las grandes decisiones políticas del Partido Justicialista. La definición no fue menor: Cabello reconoció que hoy no integra ese ámbito, pero entiende que la central obrera debe tener participación por su propia representación dentro del movimiento. “CGT debería estar por lo que es CGT”, sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El planteo llegó después de una elección sindical en la que el oficialismo encabezado por Cabello logró imponerse y asegurar la continuidad de la conducción. El respaldo de gremios como Uocra, UPCN, AOMA y Camioneros fue parte de la estructura que sostuvo al sector ganador frente a la oposición que buscó disputar el control de la central obrera.

Lejos de presentar aquella confrontación como un problema, Cabello la leyó como una instancia que terminó fortaleciendo a su espacio. “Nosotros no hemos perdido nada, hemos ganado”, afirmó. Para el dirigente, la elección cumplió además un objetivo institucional: consolidar la legitimidad de la CGT y de sus autoridades.

Con esa discusión resuelta, el próximo escenario aparece inevitablemente ligado a la política partidaria. El peronismo deberá ordenar sus sectores, definir su estrategia y resolver quién encabezará el proceso electoral de 2027. En ese camino, Cabello considera que la CGT no puede quedar reducida a un rol de acompañamiento.

La discusión también alcanza a las candidaturas. Consultado sobre la posibilidad de que el sindicalismo tenga lugares entre los primeros nombres de las listas peronistas, Cabello no puso límites: “¿Y por qué no en el primero?”. La frase sintetiza una posición que excede la pretensión de una participación simbólica.

El delegado regional no quiso inclinarse por ninguno de los dirigentes que ya empiezan a caminar con proyección electoral. Para él, todavía falta determinar quién tendrá la capacidad de reunir a los distintos sectores y conducir al peronismo. “El que irá a liderar todo esto es el que sea el candidato”, afirmó.

En ese proceso, Cabello entiende que la relación entre el futuro candidato y la CGT será necesaria. Consultado sobre si quien encabece la propuesta del PJ necesitará de la central obrera, respondió: “Yo creo que sí”.

La posición sindical, de todos modos, no supone una ruptura con el peronismo. Cabello insistió en que la intención de la mayoría de los gremios es confluir dentro del justicialismo. Pero dejó una advertencia sobre el lugar que deberán encontrar los trabajadores en ese armado: “Si el justicialismo nos abraza, el justicialismo nos da lugar. Si el justicialismo está con nosotros, trabajaremos”.

Después de imponerse en la disputa por la CGT, Cabello abrió así otra discusión: cuánto pesará la central obrera cuando el peronismo de San Juan comience a definir su conducción, su candidato y las listas para 2027.

Textuales

Eduardo Cabello / CGT San Juan