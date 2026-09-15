La repavimentación de la avenida Circunvalación y de la Ruta 40 Norte tendrán que adecuar sus cronogramas por la Fiesta Nacional del Sol (FNS). El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, explicó que el objetivo es evitar que las obras generen un caos vehicular del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.

“Terminamos antes o vamos a dejar ese tramo para después de la fiesta, porque si no va a ser un caos vehicular”, comentó Perea a DIARIO HUARPE.

La planificación también contempla el Ironman, que utilizará sectores de la Circunvalación. Por este motivo, el Gobierno deberá avanzar con distintos frentes, realizar cortes y posteriormente retomar las tareas para compatibilizar las obras con ambos eventos.

Pavimentación de Circunvalación

Perea confirmó que comenzó la colocación de asfalto en el anillo interno de la avenida de Circunvalación. Los trabajos estaban previstos para el viernes, pero fueron postergados ante el pronóstico de lluvia y bajas temperaturas.

“Hoy empezaron a colocar el asfalto en el anillo interno”, contó Perea.

El ministro explicó que la intención es acelerar los plazos, aunque la continuidad dependerá de las condiciones climáticas. La lluvia y el frío pueden impedir la colocación del pavimento, por lo que el avance será definido en función del pronóstico.

La estrategia también estará condicionada por los eventos de noviembre. Perea señaló que deberán intervenir distintos sectores de la avenida y luego retomar los trabajos donde se encontraban avanzando.

“Venimos trabajando complicado en ese sentido, porque vamos a tener que ir haciendo algunos cortes, atacar algunos frentes y después retomar al lugar que estábamos”, explicó.

En paralelo, el Gobierno anunció el inicio del nodo vial de Circunvalación y Ruta 40 sur, una obra independiente de la pavimentación que contempla una rotonda en altura, 160 metros de diámetro y tres carriles en cada acceso. Perea indicó que evalúan iniciar los trabajos el 1 de diciembre para no afectar la circulación durante la FNS.

Además, el proyecto de remodelación de la Ruta 40 fue anunciado este lunes por el gobernador Marcelo Orrego y será financiado con recursos del Acuerdo Vicuña. La licitación está prevista para septiembre y, según el cronograma oficial, los trabajos comenzarían entre fines de noviembre y principios de diciembre.

La obra apunta a modificar por completo la circulación en el sector donde la Circunvalación se encuentra con la Ruta 40, un punto estratégico donde también confluyen los accesos hacia el área metropolitana y el Estadio del Bicentenario.

El comienzo de los trabajos coincide con el período de la Fiesta Nacional del Sol, por lo que el cronograma deberá contemplar el incremento del tránsito y la concentración de personas en la zona. La decisión será clave para evitar que una intervención de gran magnitud complique los desplazamientos durante el evento.

En ese contexto, Perea planteó como alternativas completar los sectores posibles antes de la Fiesta o postergar aquellos trabajos que puedan generar mayores inconvenientes. El objetivo será mantener la circulación durante los días de mayor movimiento y reducir el impacto de las obras sobre quienes concurran a la celebración.