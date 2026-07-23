Los intendentes peronistas serán la pieza central del armado del Partido Justicialista de cara a las elecciones de 2027. Así lo dejó en claro el presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien sostuvo que los jefes comunales y los presidentes de las juntas departamentales serán quienes tengan mayor incidencia en la construcción de las candidaturas por su peso territorial y por el trabajo político que realizan en cada distrito.

El dirigente consideró que el proceso de reorganización partidaria ya quedó atrás y que el próximo paso será comenzar a delinear el esquema electoral para intentar recuperar el Gobierno provincial.

"Las bases nuestras fueron el año pasado los intendentes. Yo creo que para el año que viene, el 2027, también la base va a ser los intendentes y los presidentes de junta en cada uno de los municipios donde no tengamos las intendencias. Yo creo que desde allí van a comenzar los armados políticos porque son los que en definitiva tienen territorio y se puede acordar con ellos para ir trabajando", afirmó.

Para Quiroga Moyano, esa estructura territorial será la que termine inclinando la balanza cuando llegue el momento de definir los nombres que competirán por la Gobernación y las intendencias.

"Yo creo que el mejor cierre que va a tener el justicialismo va a ser con los intendentes de base para hacer el armado político", remarcó.

En ese contexto evitó señalar un candidato excluyente para la Gobernación. Aunque reconoció que Cristian Andino es uno de los dirigentes que aparece en la conversación, aclaró que existen otros nombres con posibilidades y que la definición dependerá del consenso y de quién logre mayor respaldo dentro y fuera del partido.

"No hay nada cerrado en el justicialismo. Es uno de los hombres que puede ser, hay otros dirigentes también (...) hay un abanico de dirigentes en el peronismo que pueden ser. Se va a decidir sobre aquellas personas que midan mejor y que tengan mejores acuerdos con la sociedad", explicó.

Sin dinero para internas

El otro condicionante que expuso el presidente del PJ es económico. Quiroga Moyano reconoció que hoy el partido no cuenta con recursos para financiar una elección interna en caso de que el nuevo sistema electoral obligue a resolver candidaturas mediante competencia entre distintas listas.

"El partido no está en condiciones de salir a bancar una interna. Hoy no está en condiciones. Hoy mucho menos está en condiciones de salir a solventar una interna", aseguró.

Ante ese escenario, admitió que el camino más probable será volver a buscar acuerdos para llegar con listas de unidad. Y, si algún sector insiste con competir, deberá hacerse cargo de los costos.

"Quizás haya alguien que tenga dinero y pueda salir a hacer su propia campaña", sostuvo al ser consultado sobre la posibilidad de que algún dirigente impulse una interna financiada con recursos propios.

Más adelante explicó que el PJ apenas logra sostener el funcionamiento cotidiano de la estructura partidaria con los aportes de los diputados provinciales y algunos recursos de las juntas departamentales.

"Nosotros tenemos fondos necesarios para el movimiento del partido, pero no para afrontar una interna", resumió.

La reforma electoral, con apoyo al debate

Respecto del proyecto de reforma electoral que impulsa el oficialismo, Quiroga Moyano aclaró que todavía no conoce el texto porque aún no ingresó formalmente a la Cámara de Diputados. Sin embargo, adelantó que el peronismo está dispuesto a debatirlo y plantear modificaciones si el oficialismo habilita el tratamiento en comisión.

"Estamos esperando el proyecto. Lo discutiremos en su momento cuando ingrese. Si nos dan la posibilidad de tratarlo en comisión y escuchar algunas modificaciones que podamos pretender, serán bienvenidas", señaló.

También reconoció que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar la iniciativa, aunque pidió que el debate incluya no sólo a los bloques legislativos sino también a los partidos políticos sin representación parlamentaria.

Textuales

Juan Carlos Quiroga Moyano / Presidente del PJ de San Juan