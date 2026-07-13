El Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión con suspensión de la ejecución de la pena por intentar ingresar a Paraguay más de 200.000 dólares sin declarar.

La sentencia también alcanzó a su exsecretaria, Iara Guinsel, quien recibió una condena de un año y diez meses de prisión, igualmente con ejecución suspendida. Ambos fueron encontrados culpables del delito de contrabando en grado de tentativa.

Continuarán con arresto domiciliario

El fallo fue dictado por el Tribunal integrado por las juezas Elsa García y Adriana Planás, junto al juez Matías Garcete. Además de la condena, los magistrados resolvieron que Kueider y Guinsel continúen bajo arresto domiciliario durante el tiempo restante de la pena.

Como ambos permanecen bajo esa medida cautelar desde su detención, el período ya cumplido será descontado de la condena, por lo que solo restarían algunos meses para completar la sanción, según determine la Justicia paraguaya.

Cómo comenzó la causa

El caso se inició el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos en el paso fronterizo entre Foz do Iguaçu, en Brasil, y Ciudad del Este, en Paraguay.

De acuerdo con la investigación fiscal, viajaban en una camioneta Chevrolet Trailblazer transportando más de 200.000 dólares en efectivo que no habían sido declarados ante las autoridades aduaneras paraguayas.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que se configuró el delito de contrabando en grado de tentativa y había solicitado penas superiores a las finalmente impuestas. La defensa, en cambio, argumentó que el dinero no podía considerarse una mercancía y pidió la absolución.

También enfrenta causas en Argentina

Además del proceso en Paraguay, Kueider se encuentra procesado en Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada a la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo de Asunción.

El exlegislador también afronta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición para que responda ante la Justicia argentina. Ese trámite ya fue autorizado por Paraguay, aunque aún resta una definición sobre la competencia del caso.

A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que Kueider podría quedar detenido si regresa al país.