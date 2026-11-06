El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña mediante un juicio político y por unanimidad de los 44 legisladores presentes. La condena por mal desempeño de funciones se produjo en medio de una profunda crisis política y financiera desatada por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros.

La decisión de la Cámara alta marcó el final del mandato de Peña, quien había presentado su renuncia el jueves, cuando el avance del proceso parlamentario y la pérdida de respaldo dentro de su propio espacio político habían debilitado su continuidad en el Gobierno. Sin embargo, el Congreso no consiguió tratar formalmente la dimisión por falta de quórum y decidió avanzar con el mecanismo constitucional de destitución.

El vicepresidente Pedro Alliana quedó habilitado para sucederlo y asumir la conducción del Poder Ejecutivo, con la responsabilidad de completar el mandato hasta agosto de 2028.

El origen de la crisis estuvo en la intervención del Banco Central paraguayo sobre Ueno Bank, una entidad financiera digital que tenía cerca de 2,9 millones de clientes. La decisión de las autoridades regulatorias llegó después de detectar graves problemas de solvencia y dejó congeladas las cuentas y los depósitos de millones de usuarios, lo que provocó protestas y un fuerte malestar social.

En ese escenario, Peña quedó en el centro de las acusaciones por sus anteriores vínculos comerciales y societarios con Ueno Holding, el grupo empresarial propietario del banco. El mandatario había tenido participación accionaria en esa estructura hasta marzo de 2025, cuando vendió sus acciones.

Los legisladores que impulsaron el juicio político cuestionaron un presunto conflicto de intereses y señalaron que el jefe de Estado habría utilizado su influencia para favorecer a la entidad financiera. Entre los puntos más sensibles también figuró la colocación de fondos públicos en el banco, incluidos unos 355 millones de dólares pertenecientes al sistema previsional estatal, además de cuestionamientos al funcionamiento de los organismos encargados de supervisarlo.

Peña no se presentó personalmente ante el Senado para ejercer su defensa. Sus abogados, Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, cuestionaron las condiciones del procedimiento y solicitaron más tiempo para preparar los argumentos. El pedido de una prórroga de 72 horas fue rechazado por 39 votos contra tres, mientras que el juicio continuó sin la presencia del mandatario.

La Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad la acusación contra Peña, con 78 votos, y remitido el expediente al Senado para su resolución. En paralelo, el intento de avanzar con un juicio político contra Alliana fue rechazado por la Cámara baja, con 48 votos en contra y 30 a favor, lo que despejó el camino institucional para su sucesión.

La destitución también tiene consecuencias judiciales para el ahora exmandatario. A diferencia de una renuncia, que le habría permitido acceder a una banca vitalicia en el Senado con inmunidad parlamentaria, la condena mediante juicio político lo deja expuesto a las investigaciones penales vinculadas con la caída de Ueno Bank.

El desenlace representa uno de los mayores terremotos institucionales de Paraguay en más de una década. El antecedente más cercano fue el de Fernando Lugo, quien en 2012 también perdió la Presidencia luego de un juicio político impulsado por el Congreso.