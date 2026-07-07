El Gobierno de San Juan presentó este lunes una nueva propuesta salarial a los gremios docentes en el marco de la negociación paritaria y mejoró la oferta realizada el pasado 30 de junio. El principal cambio pasa por el incremento salarial previsto para el segundo semestre, que pasó del 4% al 6%, además de incorporar mejoras en otros componentes del salario. El lunes 13 de julio vuelven a reunirse.

La reunión se desarrolló en el Ministerio de Educación con la participación de funcionarios del Ejecutivo y representantes de los tres sindicatos docentes. Durante el encuentro, los gremios plantearon nuevamente la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los salarios frente al contexto inflacionario y solicitaron una propuesta superadora.

La primera oferta, presentada el 30 de junio, contemplaba un 2% de incremento del valor índice en agosto, otro 2% en octubre y mejoras en los radios 4, 5, 6 y 7 desde octubre. En total, representaba una suba acumulada del 4% sobre el valor índice para la segunda mitad del año.

Tras el rechazo de esa propuesta y los planteos realizados por los sindicatos, el Ejecutivo llevó una nueva oferta en la reunión de este lunes.

La propuesta mejorada incorpora un aumento de cuatro puntos para todos los cargos del nomenclador docente desde julio, un incremento del 5% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en julio y otro 5% adicional para septiembre.

En cuanto al aumento salarial de fondo, el Gobierno elevó el incremento del valor índice a 3% para agosto y 3% para octubre, lo que representa una mejora respecto de la propuesta anterior y lleva el incremento previsto al 6% para ese concepto. Además, propuso aumentar en cinco puntos el código E60 desde septiembre, elevándolo a 55 puntos por valor índice.

La nueva oferta también mantiene la mejora para los docentes que se desempeñan en zonas alejadas. Desde octubre, el Radio 4 pasará del 95% al 100%; el Radio 5, del 115% al 120%; el Radio 6, del 135% al 140%; y el Radio 7, del 155% al 160%. Estas modificaciones ya estaban contempladas en la propuesta inicial y fueron ratificadas por el Ejecutivo.

Con esta propuesta, el Gobierno busca acercar posiciones con los gremios docentes, que ahora deberán analizar la oferta con sus bases antes de comunicar si la aceptan o solicitan una nueva instancia de negociación.