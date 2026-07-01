El Gobierno de San Juan presentó este miércoles una nueva propuesta salarial en el marco de la negociación paritaria con los gremios estatales. La oferta consiste en un incremento acumulado del 6% para el segundo semestre del año, que se aplicará de manera escalonada hasta diciembre.

La reunión se desarrolló con representantes de los distintos sindicatos docentes como UDAP, UDA y AMET quienes recibieron la propuesta oficial y anticiparon que será puesta a consideración de las bases antes de emitir una respuesta formal.

El Ejecutivo propuso un incremento del 2% al valor índice para agosto, tomando como base junio de 2026; otro 2% para octubre, calculado sobre el valor índice de agosto; y un 2% adicional para diciembre, sobre el valor índice vigente en octubre.

A la vez, ofreció mejorar desde octubre los porcentajes de los radios 4, 5, 6 y 7. La propuesta eleva el radio 4 del 95% al 100%, el radio 5 del 115% al 120%, el radio 6 del 135% al 140% y el radio 7 del 155% al 160%.

Por su parte, los representantes sindicales insistieron con una serie de reclamos que consideran pendientes. Entre ellos plantearon el pago de décimas, el bono de 100.000 pesos para los docentes que titularizaron, el pago en tiempo y forma de las cuotas alimentarias, la agilización del cobro de suplencias, la cancelación de expedientes adeudados y la modificación de los radios de Jáchal y Caucete.

De acuerdo con el planteo del Ejecutivo, el aumento busca acompañar la evolución de las variables económicas y mantener abierto el diálogo con los representantes de los trabajadores durante los próximos meses.

Tras el encuentro, las partes acordaron continuar con las negociaciones una vez que los gremios concluyan el análisis interno de la oferta. En ese contexto, no se descarta que puedan realizarse nuevos encuentros para avanzar en un acuerdo definitivo.

La discusión salarial se da en un escenario económico marcado por la desaceleración de la inflación respecto de meses anteriores, aunque los sindicatos mantienen el reclamo de que los salarios no pierdan poder adquisitivo frente al costo de vida.

Ahora, la definición quedará en manos de cada organización sindical, que deberá evaluar si acepta la propuesta del Gobierno o solicita una mejora antes de cerrar la negociación correspondiente al segundo semestre de 2026. El viernes 3 de julio vuelven a reunirse a las 14.