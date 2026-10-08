La Justicia hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno de San Juan contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en medio del paro de colectivos que afecta a miles de usuarios desde el miércoles 7 de octubre. La Provincia presentó un amparo judicial para exigir que el gremio acate la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo, que había dispuesto el cese de la medida de fuerza y la restitución del servicio de transporte público.

La presentación judicial se produjo después de que la UTA mantuviera el paro pese a la intervención del organismo laboral. Ante esta situación, el Ejecutivo provincial decidió acudir a la Justicia para obtener una resolución que respaldara el cumplimiento de la conciliación obligatoria.

La medida representa una nueva instancia en el conflicto que mantienen los choferes con las empresas de transporte por diferencias salariales acumuladas desde mayo. Sin embargo, el aval judicial no implica que exista un acuerdo entre las partes ni confirma, por sí solo, el restablecimiento del servicio.

La conciliación obligatoria que no frenó el paro

El conflicto comenzó el miércoles, cuando los trabajadores nucleados en la UTA iniciaron una retención de tareas en reclamo del cumplimiento de los acuerdos salariales.

Ese mismo día, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria mediante la Resolución N° 198-ST-2026, que ordenó retrotraer la situación al momento previo al conflicto y convocó a una audiencia entre representantes sindicales y empresarios para este jueves 8 de octubre.

Pese a la disposición, el gremio mantuvo la medida de fuerza al considerar que todavía no estaban dadas las condiciones para levantarla. Juan Pablo Conti, delegado de la empresa 20 de Junio, había anticipado a DIARIO HUARPE que los trabajadores continuarían con el paro si no se alcanzaba un acuerdo. “Es lo que han manifestado todos los cuerpos delegados en conjunto, con todos los compañeros, es seguir con la medida si no se llega a un acuerdo”, sostuvo.

El reclamo salarial que mantiene el conflicto

La UTA reclama que las empresas paguen los salarios con la escala correspondiente a septiembre, ya que, según el gremio, los haberes fueron liquidados con valores de abril. A esa diferencia se suman pagos retroactivos que, de acuerdo con los delegados, representan alrededor de $800.000 por trabajador.

Desde el sector empresario, Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), aseguró que las compañías no cuentan con recursos suficientes para afrontar los incrementos salariales.

“No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial”, afirmó Salvá, quien además sostuvo que al sistema le faltan $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos operativos.

En este escenario, la cautelar favorable al Gobierno incorpora una nueva herramienta judicial para exigir el cumplimiento de la conciliación obligatoria, mientras continúa la discusión salarial entre el gremio y las empresas.

La expectativa está puesta en que se restablezca el servicio de colectivos, aunque todavía no se confirmó un acuerdo salarial ni un horario para la normalización del transporte público en San Juan.