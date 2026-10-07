El paro de colectivos continuará por tiempo indefinido en San Juan y UTA condicionó el levantamiento de la medida a la llegada de una propuesta concreta para resolver el conflicto salarial. Antonio Ruiz, secretario de Finanzas del gremio, confirmó que hasta la mañana de este miércoles no habían recibido ninguna comunicación de las empresas y aseguró que los trabajadores cobraron con una escala salarial correspondiente a abril.

“Está descartado hasta que no tengamos una propuesta favorable”, respondió Ruiz al ser consultado sobre la posibilidad de que los colectivos retomaran el servicio durante la mañana.

El dirigente explicó que este martes los choferes debían percibir sus haberes con una nueva escala salarial, pero sostuvo que eso no ocurrió. Según detalló, el acuerdo que reclaman tiene vigencia desde mayo.

“Ayer nos han pagado con escala de abril y hoy nos están debiendo diferencia de mayo, diferencia de junio, diferencia de julio, diferencia de agosto y diferencia de septiembre”, afirmó.

La medida había comenzado durante la madrugada y en un primer momento se esperaba una posible normalización del servicio durante la mañana. Sin embargo, ante la ausencia de una respuesta, los delegados de las distintas empresas resolvieron continuar con el paro sin fijar un horario para levantarlo.

“Esta mañana hicimos una asamblea informativa de los compañeros, viendo la situación de la falta del acuerdo salarial, del pago. Entonces, los cuerpos delegados de cada empresa tomaron la decisión de continuar con esta medida ante la falta de comunicación”, explicó Ruiz.

Un reclamo que UTA asegura que anticipó

Desde el gremio sostienen que el conflicto no comenzó este miércoles. Ruiz afirmó que desde hace más de un año vienen atravesando demoras para que se concreten los acuerdos salariales y aseguró que hace un mes advirtieron tanto al Gobierno provincial como a la Cámara Empresaria sobre la situación.

Según indicó, UTA presentó al Gobierno un escrito de ocho páginas en el que planteó que podía repetirse el escenario de incumplimientos. “No es que el Gobierno desconozca esta situación”, sostuvo.

Ruiz también recordó que la ministra de Gobierno, Laura Palma, había reconocido el acuerdo salarial que debía abonarse y que se realizaría un estudio de costos. Para el dirigente, sin embargo, la discusión debería haberse resuelto antes de llegar al conflicto.

“Nosotros creemos que en esta situación se debe ser previsible. Si estamos viendo esta situación, no podemos recién ahora salir a ver una situación de análisis de costos”, señaló.

Sobre la intervención provincial, Ruiz diferenció el vínculo laboral de los choferes con las empresas del rol que pueda asumir el Ejecutivo para destrabar el conflicto. “Nosotros somos empleados de los empresarios, no somos empleados del Gobierno”, remarcó.

Mientras no aparezca una propuesta que UTA considere suficiente, la medida continuará sin un horario confirmado para la restitución del servicio, dejando condicionada la circulación de colectivos en San Juan a la evolución de las negociaciones.