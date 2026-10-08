En medio del paro de colectivos que afecta a San Juan desde el miércoles, el representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, aseguró que las empresas no tienen recursos suficientes para pagar los incrementos salariales reclamados por los choferes de la UTA. El empresario afirmó que al sistema de transporte público le faltan $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos y que las compañías acumulan un perjuicio económico de aproximadamente $16.500 millones.

“No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial. No estamos en condiciones de seguir pagando el aumento de combustible”, afirmó Salvá este jueves 8 de octubre, en el marco de las negociaciones entre empresarios y representantes sindicales en la Subsecretaría de Trabajo.

El referente de ATAP sostuvo que las dificultades financieras no son recientes y cuestionó que, pese a los reiterados pedidos realizados desde junio, todavía no se haya conformado una mesa técnica con el Gobierno provincial para revisar los costos del servicio.

“Hace ya mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa técnica, venimos pidiendo diálogos y la verdad que no hemos tenido éxito”, manifestó.

Según detalló, las solicitudes comenzaron alrededor del 10 de junio y fueron formalizadas mediante presentaciones escritas el 17 de ese mes. Posteriormente, durante septiembre, volvieron a reclamar audiencias sin obtener respuestas.

Un desfasaje de $2.000 millones mensuales

Salvá explicó que, según los cálculos del sector empresario, los recursos actuales no alcanzan para cubrir los gastos del transporte, una situación que se agravó con los incrementos salariales y del combustible.

“A los costos del transporte en este momento le están faltando 2.000 millones de pesos por mes”, aseguró.

El empresario agregó que las compañías ya acumulan un perjuicio económico cercano a los $16.500 millones y que, para continuar funcionando, recurren a descubiertos bancarios, créditos y planes de pago de obligaciones impositivas.

Según indicó, solamente los intereses bancarios y los compromisos financieros vinculados con ARCA representan actualmente unos $200 millones mensuales.

A esto se suma el incremento del combustible. Salvá calculó que las empresas necesitan $400 millones adicionales para afrontar los aumentos registrados desde la última actualización de los costos del transporte.

No piden aumentar el boleto

El representante de ATAP aclaró que el reclamo empresarial no apunta directamente a incrementar la tarifa que pagan los pasajeros, sino a revisar las compensaciones económicas previstas en los contratos de concesión.

“No pedimos aumento de boletos. Pedimos recomposición de la ecuación económica que figura en el contrato de concesión”, sostuvo.

Para explicar las dificultades financieras, señaló que gran parte de los usuarios del transporte utiliza beneficios tarifarios, como el boleto escolar gratuito, y que los fondos correspondientes a esos viajes se perciben con posterioridad.

Según sus estimaciones, solamente uno de cada diez pasajeros abona la tarifa general de $1.300. El resto utiliza distintas modalidades de gratuidad, descuentos o compensaciones.

Salvá reconoció que el boleto escolar gratuito es una política pública positiva, pero consideró necesario revisar el financiamiento del sistema.

La negociación con UTA

Las declaraciones se producen mientras los representantes de ATAP y UTA intentan alcanzar un acuerdo en la Subsecretaría de Trabajo para levantar el paro.

El gremio reclama que las empresas liquiden los salarios con la escala correspondiente a septiembre y abonen diferencias retroactivas que, según los delegados, rondan los $800.000 por trabajador.

Salvá reconoció que la obligación de pagar los salarios corresponde a las compañías y no al Estado provincial.

“La responsabilidad de garantizar el pago de los salarios de los choferes es de las empresas, no es del Estado”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que el problema de fondo está relacionado con la falta de actualización de los recursos económicos destinados al sistema.

“Nosotros tenemos que pagar los salarios, pero no tenemos los recursos para pagar los salarios”, concluyó.

Mientras tanto, la negociación continúa y todavía no existe un acuerdo confirmado que permita normalizar el transporte público en San Juan.