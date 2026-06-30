El Gobierno dispuso la apertura de un programa voluntario destinado de forma exclusiva al personal de la Administración de Parques Nacionales (APN), organismo que se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La medida genera gran preocupación por el eventual desmantelamiento de la estructura técnica y administrativa que sostiene el funcionamiento de las áreas protegidas en todo el país.

La convocatoria está dirigida a todos aquellos agentes públicos que gocen del régimen de estabilidad laboral contemplado en el artículo 8° de la Ley N° 25.164 (Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional).

A través de la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, la iniciativa se acopla a las directrices fijadas por el Poder Ejecutivo destinadas a centralizar, agilizar y achicar la dimensión del aparato administrativo del Estado.

La implementación operativa del nuevo esquema quedó delegada en la Dirección General de Recursos Humanos de la APN. Esta dependencia será la encargada de coordinar los circuitos internos, confeccionar las declaraciones juradas y los formularios de adhesión obligatorios, y canalizar los datos correspondientes para los trabajadores que opten por desvincularse de la institución.

La Administración de Parques Nacionales funciona como un ente autónomo regulado por la Ley N° 22.351, abocado a la preservación y resguardo de las reservas y monumentos naturales del país.

El reglamento del plan estipula pautas de control administrativo recíproco dentro del gabinete nacional. Toda acta de desvinculación formalizada bajo esta modalidad deberá ser remitida de inmediato a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, perteneciente a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como también a la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía.