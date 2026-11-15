El Gobierno de Javier Milei necesita reunir al menos 37 votos en el Senado para avanzar con la reforma electoral que busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. La Libertad Avanza tiene 21 bancas propias y, según el poroteo publicado este domingo, suma por ahora 31 respaldos. Le faltan seis para alcanzar la mayoría especial que exige la Constitución.

El número no es una mayoría circunstancial: el artículo 77 establece que los proyectos que modifican el régimen electoral y el funcionamiento de los partidos políticos deben ser aprobados por la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara. En el Senado, compuesto por 72 miembros, eso equivale a 37 votos. Si consigue la media sanción, el proyecto también necesitará al menos 129 apoyos en Diputados.

La cuenta se convirtió en el principal desafío de la Casa Rosada, que reactivó la iniciativa después de meses de negociaciones sin acuerdo. El oficialismo busca sumar a la Unión Cívica Radical, al PRO y a senadores de espacios provinciales. Sin embargo, sus principales aliados todavía no definieron una posición común y algunos legisladores condicionan el acompañamiento a los acuerdos que Diego Santilli negocia con los gobernadores.

Los 31 respaldos que el Gobierno da por encaminados incluyen a los 21 senadores libertarios, siete radicales y tres legisladores vinculados a espacios provinciales. En la UCR hay apoyos que se consideran probables, aunque persisten dudas entre los senadores que no responden directamente a los gobernadores. El PRO, que tiene tres bancas, aún no fijó una postura y mantiene reparos sobre los cambios que impulsa el Ejecutivo.

Antes de llegar al recinto, el proyecto deberá superar otra instancia. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el fueguino Agustín Coto, fue convocada para este martes 17 de noviembre a las 15. El oficialismo intentará conseguir dictamen y dejar encaminado el tratamiento en el recinto, con la posibilidad de llevarlo el 26 de noviembre. Para eso necesita reunir diez firmas en la comisión y depende de legisladores radicales y provinciales.

La iniciativa tuvo modificaciones respecto del texto que el Ejecutivo envió originalmente. El proyecto presentado en abril proponía eliminar las PASO, además de introducir cambios en el financiamiento de los partidos políticos e incorporar Ficha Limpia. Pero el nuevo borrador que el Gobierno busca impulsar reemplaza la eliminación por la suspensión de las primarias y suma la posibilidad de habilitar listas colectoras o de adhesión, un reclamo de gobernadores aliados.

La discusión tampoco es nueva. Las PASO se crearon en 2009 durante el kirchnerismo, que recurrió a ellas en pocas ocasiones para resolver disputas internas. Cambiemos las utilizó para dirimir candidaturas, pero en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, impulsó su derogación, aunque no consiguió avanzar. Ahora, La Libertad Avanza busca evitar que las primarias funcionen como una instancia para ordenar las internas opositoras, en especial la del peronismo.

Así, el primer objetivo de la Casa Rosada será reunir las firmas para dictaminar el martes. Pero la definición estará en el recinto: necesita seis votos más de los que hoy contabiliza para alcanzar los 37 del Senado y abrir el camino hacia la suspensión de las PASO.